По версии американской разведки, Россия тайно предлагала вознаграждение за уничтожение войск антитеррористической коалиции, в том числе американских военных, в Афганистане. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.

Боевики, связанные с радикальным движением «Талибан», получили от российского подразделения военной разведки вознаграждение за успешные атаки на американцев и силы коалиции, указано в материале.

При этом Кремль не был проинформирован о подобных обвинениях со стороны властей США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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