Места массового скопления людей вновь закроют 27-28 июня в столице Казахстана, общественный транспорт работать не будет, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Нур-Султана.

Аналогичные меры в столице Казахстана уже вводили на прошлых выходных из-за ухудшения ситуации по коронавирусу.

«В целях проведения профилактических мер общественный транспорт в выходные дни (27-28 июня) ходить не будет. Будет проведена тщательная дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 29 июня (понедельник). Кроме того, закрыты будут все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Казахстане подтверждены более 19,7 тысячи случаев коронавируса, более 12,2 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 147 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 13,5 тысячи.

Minval.az