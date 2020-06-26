Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса — «Арепливир». Это следует из данных госреестра лекарственных средств Российской Федерации, передает РИА Новости.

Согласно реестру, «Арепливир» — торговое название препарата, а международное непатентованное или группировочное или химическое название — «Фавипиравир». Препарат изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в эфире телеканал «Россия 24», что две российские фармацевтические компании — «Р-Фарм» и «Промомед» — завершают клинические испытания лекарств от коронавируса на основе фавипиравира.

24 мая главный уролог Минздрав, академик Дмитрий Пушкарь заявил, что «Арепливир» появится на российском рынке в июне, раньше его применяли при лечении Эболы. Пушкарь добавил, что с таким препаратом лечение от коронавирусной инфекции будет занимать не более недели.

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