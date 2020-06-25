Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг заявили, что в Европе начало расти число новых случаев заболевания коронавирусом.

«На прошлой неделе в Европе зафиксировали впервые за последние месяцы рост числа случаев, зарегистрированных за одну неделю», — сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции, пишет Интерфакс.

По его словам, 30 европейских стран за последние две недели выявили ускорение темпа прироста новых случаев.

Большинство стран в Европе продолжают снимать ограничительные меры, введенные ранее в этом году для борьбы с коронавирусом. Открываются рестораны, музеи, спортзалы и достопримечательности.

Однако местные власти продолжают призывать жителей соблюдать повышенные меры предосторожности, а также — соблюдать дистанцию.

Minval.az