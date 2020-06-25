Проведенный анализ показал отсутствие у президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении пресс-секретаря главы киргизского государства Толгонай Стамалиевой.

«Анализ на коронавирус у президента по приезде в Бишкек показал отрицательный результат», — заявила пресс-секретарь. По ее данным, после возвращения 24 июня из Москвы Жээнбеков и члены официальной делегации республики «сдали повторный тест на наличие коронавирусной инфекции».

«Президент продолжает находиться на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме. Вместе с этим у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Так как болезнь у них проходит бессимптомно, их лечение с сегодняшнего дня будет проводиться в условиях домашней изоляции», — отметила Стамалиева.

У остальных членов делегации и сопровождающих их лиц, заверила она, повторный анализ также показал отрицательный результат, тем не менее в настоящее время все они «продолжают находиться на самоизоляции».

Minval.az