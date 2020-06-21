Щенки французского бульдога погибли в ходе перелета из Киева в Торонто. О происшествии рассказали в пресс-службе МВД Украины.

В самолете во время перелета находилось 500 животных. В основной массе это были котята и щенки. Известно о гибели 38 щенков. У многих других животных диагностировали сильное обезвоживание. Некоторые животные не могли даже встать на лапы.

Данный инцидент случился еще неделю назад. Эбби Лоренцен, кинолог из Канады, была потрясена увиденной сценой. Для нее это было каким-то “шоу ужасов”. Женщина прибыла в аэропорт, чтобы забрать кота и увидела, как в пластиковые пакеты кладут тела погибших животных. Сейчас в Канаде агентство по контролю качества пищевых продуктов осуществляет расследование данного дела.

Производство открыто по статье 299 Уголовного кодекса Украины — «Жестокое обращение с животными».

Minval.az