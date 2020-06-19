Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Мы понимаем, что многие люди устали быть дома. <…> Однако вирус все еще распространяется быстро и является смертоносным», — отметил глава ВОЗ.

Накануне в течение суток в ВОЗ поступила информация о более чем 150 тыс. новых случаях заражения коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем, подчеркнул Гебрейесус. «Почти половина этих случаев поступила из Северной и Южной Америки, значительная часть была зарегистрирована в Южной Азии и на Ближнем Востоке», — рассказал он (цитата по РБК).

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