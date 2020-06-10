Россия наносит ущерб американским интересам и подрывает демократический международный порядок «от Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря». Так считают представители Республиканской партии США в Конгрессе, пишет издание Washington Examiner со ссылкой на доклад о борьбе с внешними угрозами.

Документ носит название «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам» и включает серию мер, направленных на борьбу с вызовами из Китая, России и Ирана. В частности, его авторы предлагают считать Россию государством, спонсирующим терроризм, и ввести «самый жесткий пакет ограничений, который когда-либо предлагался Конгрессом», в том числе вторичные санкции в отношении компаний, поддерживающих специальные российские нефтяные и газовые проекты, и требовать от Минфина США включить Внешэкономбанк в список лиц и организаций, с которыми американцам запрещено вести бизнес.

В докладе есть также призыв к укреплению обороноспособности Грузии и к возобновлению инициативы по содействию безопасности на Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС согласовал продление «крымских» санкций против России еще на год.

Minval.az