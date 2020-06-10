Ситуация в Ливии и вокруг нее развивается с мультипликационной скоростью. Эксперты фиксируют новый всплеск дипломатической активности. Инициатива о всеобщем прекращении огня, предложенная властями Египта, предсказуемо закончилась ничем. В игре — куда более тяжелые фигуры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом и по их итогам заявил: «Сегодня мы обсудили с Трампом события в регионе, прежде всего Ливию, в США беспокоятся насчет нее. Мы подтвердили, что сейчас там все идет успешно, сообщили все детали того, что там происходит. Между Турцией и США может начаться новый период относительно Ливии. Мы достигли определенных договоренностей. Но нужно будет обсудить это с уважаемым (президентом РФ) Владимиром Путиным. Возможно, с ним будут переговоры». После чего подчеркнул: «Мы на стороне (главы правительства национального согласия Ливии Файеза) Сарраджа, которого поддерживают ООН и мировое сообщество. Против него выступает путчист (глава ЛНА Халифа) Хафтар. На данный момент жизненно важные регионы перешли под контроль ПНС, их наступление продолжается». О российско-турецких контактах на высшем уровне официальные источники молчат, но переговоры представителей Москвы и Анкары уже прошли. Более того, СМИ еще накануне уверенно анонсировали визит в Москву главы ПНС Фаиза Сарраджа….Словом, все указывает на начало нового — и масштабного — раунда дипломатических усилий по урегулированию внутриливийского конфликта.

Строго говоря, мирных инициатив на ливийском поле и до этого было предостаточно, однако они, к сожалению, заканчивались ничем. Но на сей раз все иначе. В Москве по понятным причинам не любят говорить об этом вслух, но предыдущие попытки урегулирования срывал не кто иной, как кремлевский фаворит Халифа Хафтар, который попросту рассчитывал одержать за счет московской поддержки «военную победу», взять штурмом Триполи, «сбросить в море» признанное ООН правительство и установить полный контроль над страной. Где уже потом появились бы российские военные базы и прочая «инфраструктура».

Но на сей раз переговоры стартуют после того, как силы Халифы Хафтара потеряли контроль над Триполи, сегодня армия ПНС уже «выдавливает» их из Сирта. И это не очередная история из серии «как переменчива военная Фортуна» — все куда серьезнее. Судя по многим косвенным признакам, Россия попросту «сдает» своего недавнего фаворита Халифу Хафтара. Пресс-секретарь самозваного «фельдмаршала» Ахмед аль-Мисмари, объясняя потерю города Тархуна, проговорился: ряд стран выступали гарантами того, что силы ПНС не продвинутся дальше 60 километров от Триполи и после этого начнутся переговоры в формате 5+5, однако все обещания остались на словах. После чего пожаловался: эти государства разочаровали нас.

РИА «Новости» уже озвучивает экспертное мнение: наступление Хафтара на столицу Ливии Триполи потерпело фиаско, он потерял свои базы в западной части государства и, скорее всего, в ближайшем будущем вообще сложит оружие. Но самое главное, как отмечают российские же эксперты, «Хафтар превратился в неудобную фигуру для всех, включая своих спонсоров — Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, которые вложились в него и ожидали результатов, но их нет. Пора обнулять потери и принимать какое-то решение». О том, что среди «спонсоров» Хафтара первой надо бы называть Россию, РИА «Новости» дисциплинированно молчит, но нет сомнений: Турция просто разбила в пух и прах прежние геополитические построения. Удерживать Хафтара «на штыках» становится слишком «накладно» — турецкие «байрактары» эффектно «разносят» российские «Панцири», переброска в Ливию перекрашенных самолетов из Сирии не помогла, с Сараджем приходится торговаться об освобождении пленных россиян…Неудивительно, что на таком фоне российские СМИ, не относящиеся к числу пропагандистских рупоров, уже проговариваются, что прежними своими успехами Хафтар обязан воевавшим на его стороне «вагнеровцам», но теперь это сотрудничество, увы и ах, прекратилось. И все эти разрозненные «утечки» складываются в один неприятный вывод: вполне возможно, что Россия «сдает» Хафтара просто потому, что другого разумного выхода у нее нет. Более того, военный разгром оказался настолько очевидным и впечатляющим, что у Москвы не так много возможностей навязывать Анкаре геополитический торг и по принципу «мы уходим из Ливии, а вы взамен…» — просто потому, что условия диктует Турция. Которая не просто выбила Хафтара из Триполи, а теперь из Сирта и Тархуна — она еще и обозначила новый расклад сил в регионе, где теперь мнение Анкары приобретает куда больший вес. И вряд ли есть необходимость напоминать, что Южный Кавказ, Азербайджан и зона карабахского конфликта — тоже часть этого региона, который вступает в фазу масштабного геополитического переформатирования.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az