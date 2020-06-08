Президент Армении Армен Саркисян получил заявление об освобождении Армана Саркисяна от должности начальника полиции страны.

Об этом корреспонденту Sputnik Армения сообщили в администрации президента.

В мае 2018 года, после «бархатной революции», Саркисян был назначен на должность первого заместителя начальника полиции Армении Валерия Осипяна. В сентябре 2019 года после отставки Валерия Осипяна его первый заместитель – Арман Саркисян, был назначен временно исполняющим обязанности главы полиции республики.

Ранее сообщалось об отставке начальника Генштаба страны и главы Службы нацбезопасности.

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