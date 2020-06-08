В крупных городах Азербайджана завершился локдаун: с 6-00 утра жесткие карантинные ограничения сняты. Уже утром в Баку мало что напоминало о двухдневных строгих ограничениях, в усиленном режиме работает метрополитен, открылись многочисленные ресторанчики и начали работу службы доставки.

А «соответствующие службы» тем временем подводят свои итоги: возросшее число вызовов «скорой помощи», около трех тысяч штрафов за нарушение локдауна, «ленты» в социальных сетях, переполненные рассказами на тему «как мы пережили выходные в собственной квартире»…

И, по совести говоря, самых теплых и искренних слов благодарности после «локдаун-уикэнда» заслуживают сами полицейские. Те самые, которые не только патрулировали опустевшие улицы, не только выполняли свои обязанности по охране правопорядка (а их никто не отменял!), но и помогали гражданам в самых неожиданных ситуациях. Информагентства и социальные сети переполнены рассказами: у женщины, страдающей хроническим заболеванием, внезапно ухудшилось состояние, муж растерялся, не мог дозвониться в «скорую помощь», выскочил на улицу, догадался попросить помощи у проезжавшего полицейского патруля — и блюстители порядка доставили женщину в больницу на своем патрульном автомобиле. Другая история: полицейские доставили на своем автомобиле даму, у которой не было никаких разрешений, на похороны близкой родственницы. В социальных сетях постят видеоролик: по улице идет растерянная старушка, «тыкаясь» в закрытые двери «маркетов».

Проезжающий мимо полицейский патруль останавливается, молодой полицейский старательно втолковывает «нене», что на выходные установлен «полный запрет», что открытый маркет она найдет только утром в понедельник, а другой отдает ей собственный паек…В службу 102 МВД Азербайджана позвонила молодая женщина: у нее дома плачет от голода больной ребенок, у которого закончилось детское питание, что делать? Звонок переадресовали в Наримановское районное отделение полиции, на место тут же выехали сотрудники полиции, а потом один из них отпросился у начальства, отправился домой и привез детское питание, купленное для своего ребенка…И это только то, что попало в печать.

Можно, конечно, обстоятельно объяснять, что весь смысл ограничительных мер в том, чтобы «разорвать» эпидемические «цепочки», а держать людей в жестком карантине с выходом на улицу по СМС можно только до определенного предела и т.д. Или напоминать, что такой «воскресный карантин» действует в Турции и Израиле, где доказал свою эффективность. Но есть еще одна сторона вопроса — поведение самих граждан.

МВД поблагодарило граждан за терпение и выдержку: «От имени личного состава органов внутренних дел выражаем вам признательность за понимание и соблюдение требований особого карантинного режима, — указывается в обращении. — Вы терпеливо оставались дома два дня, оберегая здоровье себя и близких. Верим, что если и в будущем будет принято такое же решение, вы вновь продемонстрируете терпеливость и выдержку».

Конечно, это очень приятно слышать и читать тем законопослушным людям, кто провел свои выходные, довольствуясь в лучшем случае балконом или дачным участком. Но…

Нет, речь не о спешных закупках продуктов, не о толчее в магазинах и не о том, где и как выгулять собаку. Просто по итогам того же «локдауна» в прессу попали и другие новости. Полиция задержала в Сабаильском районе Баку 11 человек, которые, несмотря на предупреждения и запрет выходить на улицу в выходные дни, собрались… поиграть в домино.

Еще одна «теплая компания» поплатилась за посиделки с кебабом. В том же Интернете активно постят кадры, от которых непонятно, смеяться или плакать: несмотря на запрет, двор многоэтажного жилого комплекса заполнен играющими детьми и гуляющими взрослыми, но вдруг появляется полицейская машина — и все спешно разбегаются по подъездам.

Но есть и более жесткий сценарий — те самые видеокадры, где нарушитель активно сопротивляется полиции, сбивает патрульного с ног, а когда его задерживают, с балконов в стражей порядка летит бытовой мусор и еще кое-что потяжелее.

А вот это уже не просто серьезно. Это еще и по-человечески очень неприятно. А уж когда этот, пардон, мусор разного рода профессиональные радетели прав человека выдают за «гражданское сопротивление» — тем более отвратительно. Строго говоря, если кто забыл, на выходных выходить из дома было запрещено, и полиция имела полное право «винтить по жесткому варианту» любого, кого застала на улице во время локдауна. Если нарушитель активно сопротивляется, сбивает с ног полицейского и пытается удрать — это во всех странах именуется сопротивлением полиции. В таком случае «копы» всех национальностей переходят от увещеваний к жесткому задержанию, как того и требуют их служебные инструкции. А если потом в полицейских начинают кидаться чем-то грязным, а тем более тяжелым (любой, кто ознакомился со снятым накануне видео, может многое понять просто по звуку падающих «предметов»), это уже другой уровень общественной опасности и ответственности. И то, что полицейские затем «повязали» тех, кто «геройствовал» при помощи мусора с балкона — тоже законно и более чем ожидаемо.

И это еще не все.

Простите за напоминание азбучных истин, но все эти ограничительные меры, будь то запрет на свадьбы и на гуляния компанией больше чем в 10 человек, требования носить в закрытых помещениях и транспорте маски и соблюдать социальную дистанцию, наконец, нынешние ограничения на выходные — они вводились и вводятся не от нечего делать и не ради развлечения. У них есть одно объяснение — эпидемия коронавируса. Того самого коронавируса, который уже унес жизни более чем 80 наших сограждан, уложил на реанимационные койки еще под сотню, а в Италии, Испании, соседнем Дагестане привел к настоящей катастрофе. Не говоря о том, что сами эти меры понадобились именно потому, что перед этим граждане — будем откровенны! — не то чтобы очень скрупулезно соблюдали те самые требования и рекомендации на нынешней стадии карантина, от социальной дистанции до ношения масок в общественном транспорте, магазинах и моллах. Достаточно вспомнить драку с полицейскими в метро — речь, напомним, шла о тех самых медицинских масках. Пытаться в таком случае «проверять бдительность» или искать лазейки, чтобы собраться и устроить вечеринку на крыше или во дворе — это как минимум безответственно. Как максимум — это непорядочно по отношению к врачам, которые «откачивают» коронавирусных больных, к членам собственных семей, для которых плюсуются риски заразиться, просто к случайным людям, с которыми завтра придется столкнуться в метро, в автобусе или в мини-маркете…Более того, напомним и о таком непреложном факте: сидящие за рубежом профессиональные провокаторы вряд ли стали бы «задирать» полицейских в тех странах, где они «устроились» в роли политических беженцев. А вот подобные провокации в отношении Азербайджана — это уже другая «цена вопроса». В том числе и в таком измерении: если в результате число больных коронавирусом будет расти в геометрической прогрессии, если больных придется класть в коридорах — на их «благополучной» жизни это никак не отразится. А нас им просто не жалко.

И там надо бы теперь сделать выводы — и из профессионализма полицейских, и из безответственности некоторых наших сограждан, и тем более из «мусорных провокаций» разного рода забугорных радетелей «прав человека». Которые под шумок забыли о нашем праве на жизнь и здоровье. Которое сегодня как раз и защищают не только и не столько врачи, сколько полицейские. Чаще всего — от нашего собственного ковидиотизма.

Экспертная группа Minval.az

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