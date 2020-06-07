В Сети опубликовано видео, где полицейский отдает пожилой женщине, которая не может купить ничего в маркете, свой паек.

Соответствующий ролик в своем «Фейсбуке» разместил руководитель аппарата Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери шехер» Риад Гасымов.

«Принципиально делюсь этим роликом. Понимаю, что тех, кто бросается мусором в полицейских, исполняющих приказ, да еще считающих это героизмом и борьбой за право грызть семечки на углу часами это не проймет. Но я за эти два дня наблюдал только положительное в работе полиции. Утром под моим балконом они увещевали пожилого мужчину пойти домой — он орал на всю улицу, что ненавидит их и идет домой — а двое молодых ребят вежливо пояснили, что видят и делают замечание за последний час в третий раз, а он все еще идет домой. Никто никого не бил, не унижал — все было вежливо.

У нас может далеко не идеальная полиция, медицина, образование и даже экология — у нас вообще много чего может быть не идеальное. Но надо подумать — а идеальные ли мы сами?

Идеальны ли те, кто бросает мусор с балконов в свой собственный двор? Идеальны ли те, кто принципиально не соблюдает дистанций и не носит масок, заражая людей, да еще распространяют чушь в соцсетях?

Пандемия пройдет, когда-то пройдет карантин, когда-нибудь — даже если не скоро. Самое ужасное, что этим людям даже не будет стыдно…», — сопроводил комментарием ролик Гасымов.



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