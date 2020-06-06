Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что США перебазируют в республику хотя бы часть своих войск из Германии.

«Конечно, решение на стороне Соединенных Штатов, президента (Дональда) Трампа, но мы рассчитываем на то, что контингент в Польше будет все время расти», — заявил Моравецкий, отвечая на вопрос, перебросят ли США своих солдат из ФРГ.

«Разговоры продолжаются. Такие разговоры ведут в тишине. В свое время мы об этом объявим», — добавил польский премьер, напомнив, что в настоящее время в Польше расквартированы около 5 тысяч американских военных.

Он также заявил, что американские войска необходимы Польше для защиты от России.

«Настоящая опасность исходит с восточной границы», — заявил Моравецкий.

Он уверен, что переброска в Польшу американских войск «усилит все НАТО».

Minval.az