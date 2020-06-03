Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 июня в интервью «Комсомольской правде» заявил, что запретил идеологам использовать формулировку «русская диаспора».

Все казахстанцы, заявил Токаев, независимо от этнического происхождения, считают себя единой нацией, и поэтому в стране нет понятия «национальное меньшинство».

«Недавно в одном из зарубежных аналитических материалов я наткнулся на формулировку «русская диаспора в Казахстане». Я предупредил наших идеологов и аналитиков ни в коем случае не применять такие выражения, в корне противоречащие истинному положению вещей. Русские – это часть нашего народа, их вклад в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению», – сказал он.

Многие русские имена, заметил Токаев, «золотыми буквами» вписаны в историю страны.

Население Казахстана составляет 18,6 млн человек, более 3,5 миллиона составляют русские, их доля достигает почти 19%. В последние годы отмечается отток граждан из Казахстана в страны СНГ, в основном этнических русских. Причинами эксперты называют как экономические, так и социальные и политические факторы, в том числе рост казахского национализма.

Отвечая на вопрос о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в Казахстане по отношению к северным областям страны, которые находятся на границе с Россией, Токаев сказал, что такие прогнозы «псевдоэкспертов» не имеют под собой «серьезной основы» и «рассчитаны на дестабилизацию ситуации».

Minval.az