Индия перебросила несколько пехотных батальонов на линию фактического контроля в Ладакхе, заменяющую границу с Китаем, сообщает газета Times of India со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось о стычке между китайскими и индийскими пограничниками, в результате чего индийские военные были сперва задержаны, а затем отпущены. Как сообщалось, это произошло после драки между военными двух стран.

Несколько дней назад Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Индийские СМИ сообщали, что китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

Как сообщается, в Ладакх перемещены дополнительные батальоны, призванные заменить в тылах войска, перемещенные к «местам противостояния с Народно-освободительной армией», сообщили источники газеты. Часть подразделений базирующейся в столице союзной территории, городе Лехе, пехотной дивизии выдвинулись в «районы оперативной готовности», это произошло после того, как регион посетил главком индийских сухопутных войск генерал Манодж Мукунд Нараване.

Minval.az