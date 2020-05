Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

В процессе глава государства нарушил целый ряд правил социального дистанцирования. Помимо отсутствия масок на большинстве присутствующих, критику со стороны общественности вызвало и то, что Трамп здоровается за руку с другими людьми.

Кандидат от Демократической партии на выборах президента 2020 года Джо Байден раскритиковал поступок Трампа.

«Почти 100 тысяч человек скончались, десятки миллионов лишились работы. Тем временем президент проводит день за игрой в гольф», — написал он в социальной сети.

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work.

Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA

— Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020