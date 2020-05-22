«Проводится более 100 видов работ, связанных с вакциной против коронавируса. 8 вакцин начали испытывать на людях».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам проекта «REACT-C19» сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

«Надеемся, что до конца этого года одна-две из них будут применены. В Азербайджане смягчается карантинный режим, но это не означает, что вируса нет. Все должны соблюдать гигиену рук, респираторную гигиену и физическую дистанцию до применения вакцины».

«Мне часто задают вопросы в связи со второй волной, и я каждый раз говорю, что не стоит бояться второй волны коронавируса»,ю -добавила она.

По ее мнению, наиболее угрожающей является одна большая волна.

«Сейчас мы защищаемся от одной большой волны. Говорить об увеличении числа зараженных после смягчений, связывая это со второй волной, можно только при анализе предыдущего этапа.

На сегодняшний день есть рост, поэтому люди должны проводить необходимую работу. До правильного лечения и создания вакцины мы должны следовать рекомендациям. Как минимум до конца года нужно носить маски, соблюдать гигиену руку и физическое расстояние», — подчеркнула Ханде Харманджи.

Делегация «REACT-C19» оценила текущую ситуацию в отдельных больницах и оказала помощь в устранении недочетов, добавила Ханде Харманджи. По ее словам, в течение 2 недель делегация вела работу в 4 больницах Баку, после чего посетила больницы Гянджи, Агдаша, Геранбоя и Шамкира, подготовила план деятельности и дала рекомендации:

«Эти меры направлены на минимизацию распространения инфекции среди медицинских работников, семей. В течение этого периода в тренингах приняли участие более 400 медицинских работников. Они поделились с местными врачами опытом лечения тяжелых пациентов. После этого ожидается продолжение предоставления рекомендаций и консультаций на онлайн-платформах. Путь борьбы с пандемией долгий. Мы продолжим оказывать поддержку в борьбе с заболеванием».

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