Армия Ливии обнародовала видео уничтожения систем ПВО незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара.

Системы российского производства были переброшены в североафриканскую страну по линии ОАЭ, передает «Анадолу».

Кадры были опубликованы пресс-центром операции «Вулкан гнева», проводимой признанным ООН Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

На видео запечатлён момент уничтожения ударными БПЛА комплекса «Панцирь» в районе города Тархуна. Тархуна используются наемниками Хафтара как логистический центр и командный штаб, откуда путчисты планируют и организуют атаки на правительственные войска и мирное население.

В районе Вишке к югу от города Сирт точными ударами беспилотников выведен из строя ЗРПК «Панцирь». Комплекс был ликвидирован во время совершения маневра.

Ранее сообщалось, что ливийская армия за последние сутки уничтожила еще пять ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, поставленные ОАЭ наемникам Халифы Хафтара.

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