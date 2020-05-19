Единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в ЕАЭС нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Во вторник проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, оно проводится в формате видеоконференции.

О необходимости формирования в ЕАЭС общего рынка энергоресурсов и единого похода к образованию цен на газ заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В ответ на это Путин заявил, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения.

Пока такой уровень интеграции не достигнут, «цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал».

Путин напомнил, что вопрос формирования тарифов на транзит и транспорт газа включен в проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По мнению Путина, вопрос следует исключить из проекта Стратегии.

«Если позиция наших армянских и белорусских друзей останется без изменения, то, наверное, было бы логично вообще исключить пункт по газу из проекта стратегии, чтобы одобрить ее. Обсуждение подходов к ценообразованию на газ можно продолжить по линии экспертов государств-членов и Евразийской экономической комиссии», — предложил Путин.

По его словам, позицию России поддерживают Казахстан и Киргизия. «Имеется формула, которую поддерживают три страны — Россия, Казахстан и Кыргызстан. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее, на переговорах о формировании рынка ЕАЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги, у них своя точка зрения. Если бы они могли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения стратегии не осталось бы вообще», — сказал Путин.

Minval.az