108 миллионов человек посадили на карантин из-за новой вспышки коронавируса на северо-востоке Китая. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Bloomberg.

Карантин введен в городах провинций Цзилинь и Ляонин. Под ограничения попали, в частности, города Цзилинь (центр одноименной провинции) и Шулань. Последний называют центром новой вспышки коронавируса.

Чиновники из сферы здравоохранения пока точно не знают, что стало причиной новой вспышки, но предполагают, что вирус могли занести люди, вернувшиеся из России. Провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем.

Как сообщает South China Morning Post, Шулань попал под карантин 18 мая. Там ограничили движение общественного транспорта, выход на улицу и выезд из города. В городе уволили шестерых чиновников, включая руководителя местного отделения Коммунистической партии Китая.

Новая вспышка коронавируса на северо-востоке Китая была выявлена около двух недель назад. По данным на 18 мая, в провинции Цзилинь зафиксировано 34 случая COVID-19, в провинции Ляонин — три.

Накануне старший советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшянь заявил CNN, что большая часть населения Китая до сих пор уязвима для коронавируса, что увеличивает вероятность второй волны эпидемии в стране.

Китай первым столкнулся с коронавирусом в конце 2019 года. В конце марта страна объявила об остановке эпидемии, но отдельные новые случаи продолжали регистрировать. По данным на 18 мая, в стране зафиксировано более 84 тысяч случаев коронавируса, 4645 зараженных умерли.

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