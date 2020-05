В одной из бельгийских больниц врачи и медсёстры выстроились в «коридор позора», встречая премьер-министра страны Софи Вильмес, приехавшую в учреждение для того, чтобы морально поддержать персонал.

По мере приближения кортежа Вильмес медики разворачивались к автомобилям спиной. Своё недовольство условиями системы здравоохранения страны продемонстрировало около 120 человек.

— Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжёлой работы. Персонал с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медиков на сверхурочную работу, если это необходимо, — сказал представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт. Его слова приводит «Лайф» со ссылкой на RTBF.

Он подчеркнул, что врачи и так работают сверх нормы. В ответ на акцию медперсонала премьер Бельгии пообещала, что позаботится об их психологической и финансовой поддержке.

Belgium sets us an example of how to treat Boris Johnson & Tory his Govt

Healthcare professionals in Belgium turn their backs as their PM as a demonstration against the handling of the pandemic. #Belgium has a high #Covid19 death rate but way less than UKpic.twitter.com/pa5CQaDGK4

— Jerry Hicks (@JerryHicksUnite) May 17, 2020