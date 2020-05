Ракета-носитель Atlas 5 с американским беспилотным космическим самолётом X-37B («Экс-37-Би») стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Об этом сообщается на странице компании United Launch Alliance в Twitter.

Отмечается, что беспилотный космический самолёт данного типа запущен в шестой раз.

LIFTOFF! Liftoff of the United Launch Alliance #AtlasV rocket on the #USSF7 mission featuring the #X37B Orbital Test Vehicle for the United States Space Force! And Atlas has cleared the tower!https://t.co/5ZftXlaW5X@SpaceForceDoD @AF_SMC#AmericaStrong pic.twitter.com/QE0Khvw15l

— ULA (@ulalaunch) May 17, 2020