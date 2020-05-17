Мозг использует очень интересный способ освобождения места для создания новых, более прочных связей, чтобы вы могли запомнить больше. Об этом пишет Rusbase со ссылкой на Fastcompany.

В неврологии есть старое выражение: нейроны, которые загораются вместе, связываются друг с другом. Иными словами, чем чаще используется нейросвязь, тем прочнее она становится. Именно поэтому верна другая старая поговорка: повторение – мать учения. Чем больше вы тренируетесь в игре на пианино, во владении другим языком, в жонглировании, тем прочнее становятся эти связи.

Многие годы это считалось главным залогом освоения новых навыков. Но оказалось, что способность учиться зависит не только от построения и укрепления нейросвязей. Даже важнее этого наша способность разрушать старые связи. Этот процесс называется «синаптический прунинг». Вот как он работает.

Представьте, что ваш мозг – это сад, разве что вместо выращивания цветов, фруктов и овощей вы растите синаптические связи между нейронами. По этим связям передаются такие нейромедиаторы, как допамин, серотонин и другие.

В вашем мозге есть и садовники – глиальные клетки, которые могут ускорять сигналы между определенными нейронами. В то же время другие глиальные клетки убирают все лишнее: удаляют сорняки, убивают вредителей, подметают опавшие листья. Эти садовники-уборщики вашего мозга называются «микроглиальные клетки». Они разрушают синаптические связи. Вопрос в том, как они выбирают, какие связи разрушать.

Исследователи пока только начинают открывать эту тайну, но уже сейчас они знают точно, что те синаптические связи, которые мы используем реже других, помечаются белком C1q (и другими). Когда микроглиальные клетки замечают эту метку, они вступают в реакцию с белком и уничтожают – то есть, отрезают – синапс.

Таким образом ваш мозг освобождает место для новых, более прочных связей, чтобы вы смогли запоминать больше.

Было ли у вас когда-нибудь ощущение, что мозг переполнен? Возможно, при переходе на новую работу или при кропотливой работе над проектом. Вы слишком мало спите и при этом постоянно получаете новую информацию. В некотором роде ваш мозг действительно переполнен.

Когда вы узнаете много нового, мозг строит связи, но это неэффективные, временные связи. Он должен обрезать все эти связи и на их месте построить более четкие, эффективные пути. Этим наш мозг занимается, пока мы спим.

Пока вы спите, объем мозговых клеток может сократиться на 60%, чтобы дать возможность глиальным клеткам начать работу, убрать лишнее и обрезать синапсы.

Просыпались ли вы когда-нибудь после хорошего сна с чистыми мыслями и ясной головой? Так было потому, что в результате очистки и усиления связей, произошедших ночью, в вашем мозге теперь есть много места для приема и синтеза новой информации – то есть для обучения.

По этой же причине небольшие перерывы на сон улучшают ваши когнитивные способности. Если вы отправитесь вздремнуть на 10-20 минут, у ваших микроглиальных садовников будет возможность поработать – удалить неиспользуемые связи и освободить место для построения новых.

Заниматься умственной деятельностью при долгом отсутствии сна – то же самое, что прорубаться сквозь густые джунгли с мачете. Это трудно, медленно и утомительно. Пути переплетаются, и свет не может проникнуть внутрь. Умственная деятельность после хорошего отдыха – это приятная прогулка по регулярному парку. Дорожки ничем не перекрываются, и можно четко увидеть точки их пересечения, деревья прибраны, и можно видеть свой путь далеко вперед. Это воодушевляет.

В действительности, у вас есть возможность решать, какие связи ваш мозг разрушит, пока вы будете спать. Зачистке подвергаются те синаптические связи, которые вы не используете. Те связи, которые вы используете, получают все необходимое для роста. Поэтому нужно контролировать то, о чем вы думаете.

Если вы тратите слишком много времени на чтение фанатских теорий о том, чем кончится «Игра престолов» и лишь изредка думаете о работе, угадайте, какие синапсы будут помечены для удаления.

Если на работе у вас с кем-то произошел конфликт, и теперь вы думаете, как наказать этого человека, а не о том, как справиться с важным проектом, ваш мозг будет генерировать отличные идеи для мести и посредственные идеи для инноваций.

Чтобы по максимуму использовать естественную систему очистки вашего мозга, думайте о том, что действительно для вас важно. Ваши садовники усилят эти связи и уберут ненужные. Так вы сможете помочь своему мозгу расцвести.

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