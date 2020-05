Госсекретарь США Майкл Помпео в среду утром прибыл в Израиль. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Рад быть в Израиле для координации действий с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета парламента Бени Ганцем для борьбы с двумя ключевыми угрозами, а именно с коронавирусом и Ираном. Израиль и США будут бороться с этими вызовами плечом к плечу», — отметил Помпео.

Как указывает Agence France-Presse, Помпео приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Это его первая зарубежная поездка почти за два месяца. Ожидается, что он проведет две отдельные встречи с Нетаньяху и Ганцем в Иерусалиме.

Glad to be in Israel to coordinate with @IsraeliPM @Netanyahu and @Gantzbe on countering two critical threats: COVID-19 and Iran. Israel and the United States will take on these challenges side-by-side. pic.twitter.com/aSrzD8MhkS

