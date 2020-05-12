Президент Польши Анджей Дуда подписал новую Стратегию национальной безопасности, авторы которой считают, что политика России представляет основную угрозу для республики.

Как сообщает ТАСС, в документе говорится, что политика российских властей, реализуемая «с использованием военной силы», является «самой серьезной угрозой». В соответствии с этой стратегией, главным ответом на данную угрозу должно быть укрепление связей Польши с Евросоюзом и НАТО, а также увеличение расходов на оборону в республике до 2,5% от ВВП страны.

По словам главы польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха, такой подход был принят после проведения «детального анализа действий» России. «Он отметил, что Польша придерживается позиции в официальных документах НАТО.

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