События на азербайджанско-иранском треке развиваются в вихревом темпе. Накануне состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Хасана Роухани. Как сообщила пресс-служба азербайджанского лидера, главы государств поздравили друг друга с началом месяца Рамадан, подчеркнули успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений, обсудили вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом, а также выразили удовлетворение сотрудничеством в транзитно-транспортной сфере. Как добавила от себя пресс-служба президента ИРИ, Хасан Роухани заявил в телефонном разговоре: «Мы готовы в случае необходимости предоставить дружественному Азербайджану оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом». Как уточняется, речь шла об аппаратах ИВЛ.

Здесь можно, конечно, долго дискутировать и строить версии, примет ли Азербайджан эту помощь, тем более что пресс-служба Ильхама Алиева об иранском предложении не упоминает. Более того, ни в Баку, ни в Тегеране не уточняется, упоминались ли в ходе беседы президентов иранские грузовики, доставлявшие в оккупированный азербайджанский Карабах топливо, сырье и другие товары — притом что в ходе недавней беседы заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Армении этот вопрос был поднят, и Азербайджан заявил, что ждет от Ирана полноценного расследования. Посол ИРИ в Азербайджане Джавад Джахангирзаде в очередной раз заявил, что Иран осуждает любое действие, которое может нанести удар переговорному процессу по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Наконец, скандал с иранскими грузовиками в Карабахе грянул как раз в то время, когда стремительно накаляется обстановка в Персидском заливе. Иранские военные катера идут на опасное сближение с военными кораблями США, а такие игры в любой момент могут привести к весьма драматичным последствиям. Еще более взрывоопасная ситуация в Ираке, где проиранские вооруженные группировки обстреливают американские объекты, включая нефтяные месторождения, где работают американские компании. А Армения, напомним, уже попадалась на поставках оружия для этих проиранских группировок. Да и вообще эта «многострадальная христианская страна» активно используется иранской муллократией в качестве канала обхода американских санкций. Вряд ли в Иране не понимали, какую реакцию нежная дружба с Арменией вызовет в Азербайджане — просто были уверены, что Баку в худшем для Ирана случае ничего не останется, кроме как принять на веру даже самую примитивную официальную версию.

Но теперь ситуация уже иная. И даже если этого не заявлено официально, в Тегеране не могут не понимать: не исключено, что США приступят в регионе к «горячему сценарию». В Баку к таким американским инициативам относились весьма прохладно, но теперь Иран очень постарался, чтобы в Азербайджане это правило пересмотрели. Или хотя бы задумались о его пересмотре. Вот и пытаются в ИРИ спасти ситуацию при помощи аппаратов ИВЛ. Но вот поможет ли такое «искусственное дыхание» реанимировать климат доверия — вопрос открытый. Во всяком случае, судя по многим косвенным признакам, Азербайджан, обозначив, чего именно в Баку ждут от Тегерана, дает властям ИРИ время подумать. А подумать иранской муллократии есть над чем.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az