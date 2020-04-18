Против кого в реальности ведет ее Россия и кто в результате окажется пострадавшей стороной?

Россия готовится «опустить шлагбаум» перед азербайджанскими помидорами. Как уже сообщал Minval.az, Плодоовощной союз России выступил с инициативой временного запрета на ввоз на территорию страны иностранных томатов и уже обратился в Минсельхоз России с просьбой на два месяца заморозить поставки томатов из Азербайджана, а также Турции, Марокко и Китая. Есть и официальная версия: дескать, на фоне падения курса рубля и режима самоизоляции в связи с коронавирусом экономика государства должна избежать потерь, а значит, надо максимально защитить местных производителей от иностранных конкурентов. В том числе и из Азербайджана.

Обсуждался ли «помидорный вопрос» на переговорах Али Асадова и Михаила Мишустина, пока что остается только гадать. Да и решение о помидорах еще не принято, детали его остаются тайной, в том числе нет ясности, распространится ли будущий запрет на уже «законтрактованные» поставки. В результате в определении «цены вопроса» для азербайджанских производителей томатов гадание многократно превалирует над фактами.

Зато доподлинно известно другое. Запрещать под как бы неполитическими предлогами ввоз той или иной продукции из тех стран, которые Москва вознамерилась наказать за излишнюю самостоятельность — это традиционный для Кремля ход. В разное время на российский рынок запрещалось поставлять латвийские шпроты, грузинское вино, в 2014 году, после «крымнаша», в ответ на западные санкции под российский запрет попала вся «съедобная» продукция из США и стран Европы, которую теперь доблестно давят тракторами и грузовиками в российской «глубинке»…

Впервые об исключительной роли помидоров в большой политике на постсоветском пространстве заговорил в декабре 2015 года не кто иной, как Владимир Путин. Напомним: в ноябре того же года Турция сбила российский военный самолет, который вторгся в ее воздушное пространство, президент РФ в ответ ввел против Турецкой Республики экономические санкции и еще пообещал, что в Анкаре «одними помидорами не отделаются».

Вот и на сей раз «защищать местных производителей» в РФ взялись на показательном фоне. Закупки российского газа Турцией за прошлый год упали аж на 40%, и хотя в Москве не желают признавать этого вслух, реальной альтернативой Газпрому стал именно азербайджанский газ. Похожая картина — на рынках Южной Европы. Где российские пропагандисты могут, конечно, приплачивать отдельным представителям «прогрессивной общественности» за хвалебные отзывы по поводу российской гуманитарной помощи, но сам факт стратегического поражения на энергетическом рынке таким образом уже не затереть.

Тем более есть за что наказывать Турцию. В Сирии относительная тишина, но турецкие беспилотники «Байрактар», по оценкам российских же экспертов, «утюжат» кремлевских «ихтамнетов» в Ливии. Анкара, развернув кампанию оказания гуманитарной помощи своим союзникам по Североатлантическому альянсу, «спасает единство НАТО» (за что удостаивается похвалы от генсека НАТО Йенса Столтенберга). Несколько «гуманитарных рейсов» совершается на Балканы, где накануне, вопреки протестам РФ, произошел очередной этап расширения НАТО — за счет Северной Македонии. Все это вместе взятое складывается в малоприятную для РФ картину: с надеждами на «переманивание» Турции из НАТО лучше распрощаться. Словом, самое время переходить к не заявленному официально давлению на Турцию и Азербайджан под каким-нибудь благовидным предлогом.

Только вот в чем дело. Пространство для маневра у азербайджанского агрокомплекса есть. Более того, азербайджанские производители привыкли держать под рукой, условно говоря, «план Б» — подобные «сюрпризы» от российских властей следуют регулярно. А вот какой окажется цена вопроса для самих россиян?

Помидоры — это, конечно, не заведомая экзотика вроде бананов или авокадо, которые в наших широтах не растут от слова «вообще», но, как признают даже российские эксперты, российские производители не «закрывают» даже половины потребностей российского же рынка в помидорах. И это — в лучшие времена. Сегодня ситуация еще более туманная. И не только с помидорами, кстати говоря. В Азербайджане карантинные меры с самого начала вводились заблаговременно и продуманно. Они практически не затронули агросектор и грузовые перевозки, в том числе транзитные и трансграничные. В России все иначе. Здесь Кремль по сути самоустранился, «конкретика» отдана на откуп региональным властям, и в результате вывозить продовольствие из «своих» субъектов федерации позволяют далеко не все. Более того, «продовольственные проблемы» в кавычках и без на российском рынке нарастают с того же 2014 года и российских «контр-санкций» — уже тогда, напомним, российские независимые эксперты с тревогой заговорили о росте цен на продукты с одновременным снижением их качества. Сегодня соцсети и СМИ той же Украины переполнены видеороликами, запечатлевшими драки российских пенсионеров за «просрочку». Наконец, уже на фоне коронавирусной самоизоляции правящая «Единая Россия» предлагает законопроект о регулировании цен на продукты. Крупнейшие торговые сети уже предупредили: результатом окажутся пустые полки в супермаркетах, хорошо знакомые «тем, кому за…» по советским временам. А еще — остановкой сельхозпредприятий, которые будут вынуждены работать себе в убыток. Чем это грозит тем самым простым россиянам, можно догадаться.

И если теперь российский рынок «запирают» еще и для томатов из Азербайджана и Турции, то уже «дозволенные» томаты взлетят в цене так, что позволить их себе смогут далеко не все. Так что известное выражение «синьор помидор» получит совсем другое «прочтение». А тем, кто не попал в категорию «синьоров» и чьими интересами «синьоры» ради державных целей в очередной раз пожертвовали, можно, конечно, повесить на стенку для державной гордости карту с пририсованным украинским Крымом и вспоминать озвученный там же теперь уже бывшим главой правительства РФ Медведевым совет на все времена: «Денег нет, но вы держитесь!» Только вот поможет ли этот призыв, если не будет не только денег, но и продуктов?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az