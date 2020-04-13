У Маркеса есть замечательное произведение «Любовь во время холеры». Весьма познавательное произведение, кстати, заставляющее верить в лучшее – несмотря на фатальность сюжета. Даже название художественного произведения Маркеса вселяет в читателя надежду – в отличии от заголовка данной статьи, в которой пойдет речь о парадоксальности ситуации, происходящей в наши карантинные времена.

В чем парадокс, спросите вы, и мы расскажем — последовательно.

Но вернемся к самому началу истории, истоки которой упираются в конец января, когда в Азербайджане еще никто ничего и знать не знал и ведать не ведал о грядущем коронавирусе. Расслабленные после новогодних праздников, жители 5-этажного жилого комплекса, построенного в 1964 году и входящего в архитектурный ансамбль Кабмина (ул. Папрковая, 12 и Сарайкина, 57) не подозревали, что беда уже приближается к их комфортабельным квартирам, расположенным в самом престижном месте города. Так вот, вышеупомянутая беда пришла в виде заведующего отелом общественного контроля ИВ Баку, печально известного Зюльфяли Исмайлова, который – как всегда безапелляционно – заявил: «Ваши дома будут ломать, выселяйтесь. Срок – 2 недели. Тем, кто не согласен с установленной государством суммой 2500 манатов за квадратный метр, будем отключать коммуникации. Лучше сразу соглашайтесь, потом хуже будет».

Вполне естественно, что за зловещей тирадой последовал целый ряд конституционных нарушений, а именно: не было представлено заключения МЧС о том, что дом «подлежит сносу из-за аварийности» (по словам жителей, «экспертизу» проводил визуально «какой-то проектный институт», а не структура, имеющая исключительно право давать подобные заключения). Гражданам не предъявили никаких документов, подтверждающих происхождение суммы 2500 манатов, которые Зюльфяли Исмайлов навязывал жителям в качестве «компенсации» за их квадратные метры. Вполне естественно, что на его условия никто не согласился. «У нас не Советская, не нахалстрой, мы живем не в домах, которые уже свой эксплуатационный срок отжили. У нас дом построен в 1964 году, и живут в нем представители интеллигенции, заслуженные работники Кабмина в том числе. Кроме того, квартиры у нас небольшой квадратуры, и если учитывать сумму предлагаемой смехотворной «компенсации», то мы даже на 8-м километре хрущевки не купим за эту сумму. Кроме того, почему мы должны по желанию ИВ Баку покидать свои комфортабельные квартиры?», — защищались от «Зюльфяли и Ко» жители комплекса. Но, судя по всему, аргументы З. Исмайлова вовсе не убедили: «Не волнуйтесь, у нас есть жилищный фонд, и вы переедете в хорошие квартиры». Жилищным Фондом, как выяснилось, оказались старые 3-этажные дома в районе сада Ахундова, которые, согласно существующему плану реконструкции центра города через пару лет пойдут под снос.

Хождения Зюльфяли Исмайлова к жильцам продолжались вплоть до того самого момента, пока в стране не объявили карантинный режим в связи с распространением вируса COVID-19. Люди успокоились, так как Кабмин объявил официально, что всем разрешено выходить из дома не более чем на 2 часа – в супермаркет или аптеку, предварительно получив разрешение после СМС-подтверждения. В противном случае, если остановит патруль, нарушители платят штрафы. Кроме того, строгий запрет на выход из дома получили граждане страны старше 65 лет, заменившие привычные прогулки по окрестностям на «солнечные ванны» на балконе или около окна.

Ежедневно в новостях по ТВ и в СМИ говорится об оперативности работы патруля, штрафующего нарушителей карантинного режима, рискнувших появиться на улицах без соответствующего разрешения, или задержавшихся сверх положенного времени.

И вдруг – как гром среди ясного неба – к жителям ул. Парковая, 10 и Сарайкина, 57 снова приходит завотделом общественного контроля ИВ Баку Зюльфяли Исмайлов и предупреждает: если не согласитесь по-хорошему, будем брать силой.

Люди задали вполне резонный вопрос: почему во время карантинного режима ИВ Баку по прежнему «гнет свою линию» и подвергает людей риску заражения? Как в течение 2 часов, положенных гражданам официально, можно найти квартиры, ездить их осматривать, договариваться и заключать какие-то сделки? Кроме того, в доме есть собственники квартир, в данный момент из-за коронавируса не имеющие возможности вернуться на родину. Что делать им? На этот вопрос Зюльфяли Исмайлов ответил, что эти квартиры будут разрушаться, и не важно, согласны эти люди или же нет.

Отметим, что пара жильцов дала согласие на переезд (по словам жалобщиков, эти жители – сотрудники госструктур). И в данный момент квартиры согласившихся граждан уже начали ломать – несмотря на тот факт, что в доме продолжают оставаться люди, несогласные с условиями «договора».

Кроме того, согласно сложившейся дикой ситуации, жители начали писать письма во все вышестоящие структуры.

По словам жалобщиков, ИВ Баку прекрасно подобрало время для сноса и выселения: в связи с карантинным режимом не работает ни одно государственное учреждение, приемы граждан отменены на неопределенный срок. Жители сносимого дома остались в так называемом подвешенном состоянии «между небом и землей».

В свете изложенного остается открытым вопрос: кто ответит за саботаж распоряжений главы государства? Мало того, что нарушаются все конституционные права граждан, переселение к тому же проходит с применением морального и психологического давления на жильцов, которые и так напуганы коронавирусом. А сейчас людей еще и вынуждают насильственным образом покидать свои квартиры и уходить в неизвестность в тяжелое для всей страны время.

Яна Мадатова

Minval.az