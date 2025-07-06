Лидеры БРИКС в декларации саммита в Бразилии подчеркнули, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированной палестинской территории.

«Призываем все стороны переговоров по Газе продолжать их, чтобы достичь немедленного, постоянного и безоговорочного прекращения огня, обеспечить освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц, добиться вывода израильских войск из анклава и со всех палестинских территорий, а также гарантировать беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Газу», — говорится в декларации.

Согласно документу, сектор Газа и Западный берег Иордана должны быть объединены в Государство Палестина под властью Палестинской нацадминистрации.