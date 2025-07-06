Лидеры БРИКС в декларации саммита в Бразилии рассчитывают на то, что текущие усилия по урегулированию на Украине приведут к мирной договорённости.

«Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, включая создание Африканской мирной инициативы и Группы друзей мира, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии, — говорится в тексте документа. — Мы ожидаем, что нынешние усилия [по Украине] приведут к устойчивому мирному урегулированию».