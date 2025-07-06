Атаки США и Израиля на иранские ядерные объекты были вопиющим нарушением норм международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Данное заявление озвучил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Нападения Соединенных Штатов и израильского режима на наши ядерные объекты были вопиющим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия и резолюции 2231 Совета Безопасности, который единогласно одобрил мирную ядерную программу Ирана в 2015 году», — отметил министр.

Аракчи заявил, что ядерная программа исламской республики «всегда была исключительно мирной и находилась под строжайшим контролем Международного агентства по атомной энергии». Министр также поблагодарил страны БРИКС, которые осудили действия США и Израиля, направленные против суверенитета исламской республики и ее права на развитие мирного атома.

«Мы полны решимости документировать военные преступления и преступления против человечества, совершенные израильским режимом, который атаковал нашу страну. Соединенные Штаты и Израиль должны понести ответственность за нарушение международного права. Мы не будем отказаться от своих требований восстановить справедливость и выплатить компенсации», — заявил Аракчи.

По его словам, последствия «этой агрессивной войны не будут ограничены только одной страной». В этом контексте он подчеркнул, что действия США и Израиля ослабили международную правовую систему, основанную на Уставе ООН.