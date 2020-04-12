Иммунная система человека, вооруженная большим арсеналом против различных видов возбудителей заболеваний, действительно впечатляет. Вирусы эволюционируют, пытаясь обойти и преодолеть эту оборону. А наш организм в ответ учится распознавать и сдерживать эти «стелс-тактики» невидимых врагов.

В случае COVID-19, враг — это крошечных кусок генетического материала, покрытый липидной оболочкой и белковой короной. Как наша иммунная система может защитить себя против вирусных инфекций и как это работает против COVID-19?

Как сообщает «Униан» со ссылкой на The Guardian, об этом заявил исследователь вирусной иммунологии Университета Бирмингема Зания Стаматаки.

Она объясняет, что болезнь COVID-19 провоцирует вирус, который называют «тяжелый острый респираторный синдром коронавирус 2» или SARS-CoV-2.

Его впервые обнаружили у людей около пяти месяцев назад. Наружный слой вируса покрыт белковыми шипами, которые напоминают своим видом корону. С помощью этих шипов возбудитель заболевания цепляется к человеческим клеткам.

Автор объясняет, что научное сообщество быстро изучает иммунитет к COVID-19 и пытается применить свои знания о других респираторных вирусах, чтобы спрогнозировать поведение нового патогена.

«Думайте о вирусе как о работе. Он не может воспроизводить себя, поэтому ему нужны производственные материалы: белки, жиры и нуклеотиды, — чтобы строить собственные копии. Корона позволяет ему цепляться к мембране клеток. После этого вирус проникает внутрь клетки и достает список инструкции, как построить и сложить новые вирусы. Этот список, геном вируса, записан в нуклеотидах (РНК). Первая задача вируса, который проникает в наше тело, — это завоевать определенные клетки, чтобы можно было комфортно удалить ее оболочку и вставить свое РНК», — объясняет Стаматаки.

Оказавшись внутри, вирус управляет клеткой и использует ее механизмы для построения еще большего количества себе подобных, прежде чем иммунные клетки обнаружат нарушителя и поднимут тревогу. Белки антител, способные цепляться к шипам вируса и нейтрализовать их присоединение к человеческим клеткам, называются «нейтрализующими антителами». Спровоцировать их создание — это часто цель защитной вакцинации.

Автор объясняет, что наши зараженные клетки идут на большое «самопожертвование», вызывая собственное самоуничтожение. Они посылают сигналы о бедствии, вызывая Т-клетки, которые быстро обнаруживают и убивают их. Т-клетки цитотоксические. Они «профессиональные убийцы», способные узнавать пептидные фрагменты вируса на поверхности зараженной клетки.

Обнаружив заражение, они выпускают токсичные энзимы, которые убивают инфицированную клетку. Такое «стратегическое мученичество» организовано иммунной системой с целью лишить вирус возможности воспользоваться инструментами для самовоспроизводства. Этот механизм сокращает присутствие вируса в теле пациента. Проходит несколько дней, прежде чем Т-клетки распространятся, а антитела будут сформированы.

Надежду дает то, что клетки памяти гарантируют молниеносную реакцию на основе предыдущего опыта, если придется столкнуться с тем же вирусом снова. SARS-CoV-2 — новый для человечества. Поэтому у нас нет защитной иммунной памяти. Построить ее могут помочь вакцины на основе обезвреженных частей вируса.

Автор замечает, что SARS-CoV-2 очень ловко прыгает с одного человека на другого. А в теле некоторых людей ему удается существовать незаметно со слабыми симптомами или без них вообще.

Разница в возрасте погибших от COVID-19 указывает на то, что, за исключением некоторых случаев, здоровая иммунная система обычно способна контролировать инфекцию. В то же время старой или ослабленной системе труднее создать защитный арсенал.

Важно понимать, что SARS-CoV-2 не может самостоятельно проникнуть в человеческое тело. Именно поэтому правительства подчеркивают необходимость мыть руки и избегать прикосновений к лицу.

Известно, что здоровая иммунная система способна уничтожить инфекцию за пару недель. Однако, не хватает понимания, какие компоненты ее арсенала принимают в этом участие. Некоторые вакцины работают над созданием нейтрализующих антител. Другие же генерируют сильную память Т-клеток. Антитела обычно появляются в организме через 3-4 дня после обнаружения вируса. Но будут ли они обеспечивать защиту от повторного заражения?

«Мы убеждены, что антитела против других коронавирусов (SARS, MERS) живут от одного до трех лет. Но поскольку это новый коронавирус, мы не знаем точный ответ на этот вопрос. Департамент здравоохранения в Англии нанимает 16-20 тысяч добровольцев, чтобы проверять уровень антител раз в месяц на протяжении 6-12 месяцев. Это нужно для подтверждения, что созданные антитела против SARS-CoV-2 живут долго», — говорит Стаматаки.

Определение качества этих антител будет важным для понимания долгосрочной защиты.

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