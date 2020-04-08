Римский полководец и государственный деятель Марк Порций Катон Старший все свои речи в сенате вне зависимости от тематики заканчивал фразой, которой суждено было стать крылатой: «Карфаген должен быть разрушен». Точно так же РосСМИ, рассказывая о пандемии коронавируса, твердят одну и ту же «мантру»: вот еще немного — и в результате пандемии COVID-19 и связанных с ней проблем обязательно распадется Евросоюз и НАТО, которые, в версии российской пропаганды, ну совсем не помогают той же Италии бороться с коронавирусом, а вот Россия…

Можно, конечно, разбирать эти «установки», разоблачать фейки и «натяжки» и указывать, где РосТВ соврало капитально, а где — чуть-чуть, напоминать, как той же Италии помогали союзники по НАТО и ЕС, от отправки из США мобильного военного госпиталя до лечения итальянских больных коронавирусом в берлинских клиниках, и еще отметить, что 80% российской помощи оказалось просто ненужной и что все больше свидетельств, что под прикрытием «помощи» российские военные в Италии заняты разведкой. Но куда важнее другое: пока РосСМИ старательно убеждают себя в скором распаде ЕС и НАТО, прямая и реальная угроза «коронавирусного распада» замаячила перед самой Россией.

Как сегодня рассказывают многие СМИ, острая перепалка вспыхнула между премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Глава Чечни объявил, с 5 апреля его республика закрывает свои границы, и призвал своих соотечественников до этого дня вернуться на родину — потом не получится ни въехать, ни выехать. Правда, уточнил, что ограничения не коснутся транспортных перевозок продовольствия и медикаментов. Из Москвы тут же последовал окрик от премьер-министра РФ Михаила Мишустина: вводимые меры борьбы с коронавирусом должны быть адекватными, а вот некоторые из инициатив в субъектах таковыми не являются. «Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными» — цитируют СМИ его назидательные заявления. Повод нервничать у Мишустина, без сомнения, есть. Тем более что дело не ограничивается только Кадыровым. Вслед за Чечней Челябинская область тоже перекрыла дороги — сюда впускают лишь грузовики с товарами первой необходимости и машины, водители которых могут по бумагам доказать, что следуют транзитом. В Удмуртии пообещали установить КПП и уделять на них особое внимание транспорту из соседних регионов. В Иркутской области пообещали отправлять в карантин всех прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга, а в Красноярске и Норильске — приехавших из столицы. Самое время одернуть и напомнить, кто в доме хозяин. Но, как говорится, гладко было на бумаге. Кадыров принял упреки Мишустина на свой счет, но не стал молча глотать пилюлю и открывать границы. Глава Чечни устроил публичную перепалку с Мишустиным и написал в своем Telegram-канале: «Если он (Мишустин — Minval.az) имел в виду именно Чеченскую Республику, его вводят в заблуждение, дают неправильную информацию. Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования, не принимали меры, которые негативно сказались бы на логистике». После чего предупредил, что власти региона не будут впускать в него лиц без местной прописки, и призвал не мешать сплетнями. Это был совсем не тот тон, который хотелось бы слышать премьеру. «Гасить ситуацию» срочно взялся Кремль. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, примиренческим тоном заметил: в Кремле не видят противоречия в заявлениях Мишустина и Кадырова. Дескать, «Мишустин говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет».

Только вот хэппи-энда не получилось. По сути, «глотать пилюлю» и «утираться» пришлось Москве — заявление Пескова более всего напоминало беспомощную попытку изобразить хорошую мину при очень плохой игре. Речь не о том, что у Кадырова не ко времени взыграло самолюбие и он решил, что «сдавать назад — это не по-пацански». Все куда хуже. Перепалка между Мишустиным и Кадыровым — это демонстративное неподчинение региональных властей Москве, с чем РФ не сталкивалась со времен «лихих девяностых» с их «парадом суверенитетов».

Можно, конечно, посоветовать не сгущать краски, не рисовать черта на стене и не увлекаться умопостроениями. Но…в экспертном сообществе еще до коронавируса вернулись к обсуждению опасности распада России на «удельные княжества», причем речь шла не только о «национальных» субъектах федерации — вспоминали идеи «Уральской республики», «Дальневосточной республики» и т.д. Теперь, когда Россию захлестывает эпидемия коронавируса, то, что еще вчера казалось излишне пессимистичными экспертными сценариями, все ближе к реальности. Да тут еще эта реальность накрывает в весьма чувствительный для Кремля момент — как раз накануне голосования по поправкам в конституцию, перед которыми последовательно «посыпались» и план «поглощения» Беларуси, и операция «Преемник» в разных вариациях. И это еще не считая падения цен на нефть.

Но самое главное, процесс «суверенизации», а проще говоря, «расползания» России на удельные княжества подталкивает политика самого Кремля вообще и обращение Владимира Путина к народу в связи с коронавирусом в частности. Где президент РФ не просто предоставил губернаторам «дополнительные полномочия» — глава государства, если уж называть вещи своими именами, переложил на регионы всю тяжесть и ответственность за ситуацию, посоветовав им «действовать по обстановке». И если с тем, что в разных регионах огромной России карантин может иметь неодинаковое «прочтение», еще можно согласиться, то вот вводить эти меры в любом случае должны центральные власти, а не местное начальство. Причем это не вопрос полномочий и денег. Эпидемия коронавируса — как раз тот случай, когда глава государства должен брать на себя ответственность, вводить «ручное управление», использовать «вертикаль власти» и т.д. Но центр при первых же признаках настоящей проблемы, а не дележа денег и полномочий, просто «самоустранился». И самое главное, «самоустранился» Путин, который старательно выстраивал для себя имидж «сильного лидера», «мачо» и т.д., но теперь ведет себя совсем не так, как этот «имидж» от него требует. И в условиях российских политических реалий такая стремительная «коронавирусная эрозия» пресловутой «вертикали власти» — это уже по-настоящему опасно.

Нурани, политический обозреватель

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