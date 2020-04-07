Борьба с вирусом COVID-19 напоминает военные действия, и страшным является то, что на линии фронта находится все человечество, воюющее с невидимым противником. Данные о потерях воспринимаются, как сводки с передовой. Потери растут, и пока нет свидетельств о перехвате инициативы массой обороняющихся. Но они обязательно последуют.

Пока повсеместно идет поиск над антивирусом и ответами на волнующие вопросы, часть мировой элиты ребром ставит вопрос о создании Международной комиссии для выявления страны, вбросившей вирус в человеческую среду. Сомнения и подозрения вполне понятны и объяснимы. История дает определенные разъяснения относительно многих острых фрагментов нынешней непростой поры.

В прошлом отдельные страны проявляли античеловеческие действия в отношении угнетаемых стран, что повлекли за собой невиданные потери и разрушения. Как не вспомнить леденящие кровь события во Вьетнаме, Корее, или имевшие место ядерные бомбардировки Японии?! В наши дни случились вопиющие избиения вполне состоявшихся стран – Ливии, Сирии, Ирака и других.

Теперь, когда зловещий коронавирус вогнал сообщество в оцепенение, круги, состоящие на службе влиятельных сил, занимаются перебитием повестки. Уводя внимание от главного в сторону несуществующих проблем, они преследуют корпоративные цели. Речь не об интернетовских забияках и спойлерах, которые муссируют ужасы и нагоняют страхи на доверчивых пользователей, а о тех, кто использует тяжелый момент для раскрутки набившей оскомину темы демократии.

Для этого снова рекрутируются средства массовой информации, превращенные в массированное орудие тотальной пропаганды. Коль в столь чувствительное время такие маститые издания, как Washignton Post, New York Times, Vois of Amerika находят момент, чтобы навести фокус злобной критики в адрес самодостаточных стран, напрашивается вывод – стоящие за столь постыдными потугами круги видят в сложившейся критической обстановке возможности для нового витка спекуляций.

Вспоминаются моменты крупных природных катаклизмов и техногенных катастроф в Америке, развитых странах Европы, когда политические лидеры хладнокровно санкционировали жесткие меры в отношении протестующих, справедливо требовавших помощи и определенности в реализации эвакуационных операций.

В южных штатах США после урагана «Катрина» в начале 2000-х национальная гвардия, не церемонясь, использовала боевые патроны против возмутившихся граждан, оставленных на произвол судьбы. В этом ли был смысл хваленой американской демократии и заботы о страждущих?

Мир в оцепенении, и в силу обстоятельств все процессы переводятся на особую режимность, и в таких, почти военных условиях акцентировать внимание на политических трендах, рефлексировать на не существующие проблемы, по меньшей мере, аморально.

Атмосфера всеобщей пандемии, видать, для отдельных американских политических кругов продолжает оставаться временем благоденствия. С помощью СМИ они продолжают кампании травли в отношении неугодных стран. В этом ряду не только так называемые государства «оси зла», как Куба, Иран, Северная Корея, но и государства, которые в критический момент перебарывают трудности, возникшие с нашествием опасного вируса.

Многие программы заморожены. Да и объяснений не требуется. Повсеместно наблюдается спад экономической и политической жизни. Но всевидящие демократы обвиняют политических лидеров Турции, России, Азербайджана, Камбоджи и других стран в стремлении воспользоваться обстановкой пандемии в политических целях. Они попросту не видят бревен в собственном глазу, а замечают соринку в глазах других. Это проявление верха цинизма.

Авторы пасквилей в упор не замечают тех усилий, которыми политические лидеры отличившихся проворностью стран возглавили атаку на вирусные риски, смогли взять трудную обстановку под надежный контроль.

Опыт Азербайджана, имеющего тесные связи с Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ), заслужил высокую оценку в мире благодаря эффективной программе действий, которые позволили ограничить пространство распространения вируса. Алиевская программа оказания финансовой помощи предпринимательству, частному сектору, социально чувствительным категориям населения замалчивается. За то предвзятые авторы, рассматривая положение в успешных странах под микроскопом, демонстрируют высший пилотаж биполярного расстройства.

Горе авторы увлеклись темой политических заключенных в постсоветских странах, государствах «оси зла» настолько, что не замечают провалов у себя, в других западных странах. Обстановка с коронаврусом между тем обнажила серьезные проблемы в западной демократической модели, показав, насколько правящие системы плюют на интересы рядовых граждан.

Огромные штрафы для людей, нарушивших карантинный режим, показывают, что властные силы не считаются с элементарными ожиданиями и правами сограждан, видя в них источник наживы. Волна ограничений прошлась по интересам гражданского общества, именем которого привыкли прикрываться правящие круги западных государств.

Это их дежурная фишка с монотонным политическим степом. Он всем надоел, даже простым гражданам западных стран, которые не то чтобы устали, а выдохлись от возложенной на них функции живой бутафории. Так, не лучше ли перестать крутить старую пластинку и перестроиться на самосовершенствование?

Время карантина – идеальный семестр, чтобы на себя посмотреть и сделать давно назревшие выводы. Ведь утрата моральной силы – недуг более опасный, чем коронавирус.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az