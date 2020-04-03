К общенациональному призыву «Оставайтесь дома» присоединились заслуженные деятели культуры, использующие в качестве платформы для обращений СМИ и социальные сети. И сегодня площадкой, с которой заслуженные артисты обращаются к читателям, стал сайт Минвал.аз.

Мы искренне надеемся на то, что призыв будет услышан. И принят к сведению.

Акиф Меликов, заслуженный деятель искусства, директор театра Государственного академического театра оперы и балета:

— Граждане страны должны четко понимать: наше государство предпринимает максимальные усилия, чтобы сдерживать проникновение и разрушительные шаги COVID-19. Посмотрите, что делается в других странах, которые мы все всегда считали прогрессивными. Посмотрите, что творится в Италии, Британии, Испании, США! Граждане этих стран стали свидетелями того, руководство их стран не скрывает беспомощности перед COVID-19. И как факт — система здравоохранения этих стран парализована, а граждане этих стран умирают тысячами, на улицах открываются мобильные морги, многочисленные вереницы похоронных процессий стали нормой, в магазинах не хватает продуктов, в аптеках – медикаментов, в больницах — коек. Все мы стали свидетелями слез огромного количества населения мира, ведь COVID-19 уже «господствует» везде! И самое ужасное – это готовность руководителей целого ряда стран мира, по сути, заживо хоронить своих сограждан, лишая их надежды и заявляя о том, что число погибших будет измеряться сотнями тысяч и даже миллионами. Такие люди не имеют права называться государственными деятелями. Но слава Богу, руководство наше страны проявляет масштабную заботу о каждом из нас, потому что понимает, насколько важны человеческие ресурсы – настоящее и будущее Азербайджана. Человеческий фактор – вот что для руководства страны сегодня является главнейшим вопросом. И весь мир видит сегодня эталон деятельности настоящих государственных деятелей, предпринимающих все самые необходимые шаги во имя спасения своих граждан. Именно на них нужно равняться всем политикам мира, которым наконец нужно понять: власть – это, прежде всего, ответственность — перед Родиной, гражданами, Богом и собственной совестью. Если всего этого нет, то не стоит и думать о кресле руководителя государства.

Президент и первый вице-президент Азербайджана сегодня в режиме 24/7, в прямом смысле слова, пытаются отвести беду от наших домов и семей. Благодаря их работе и заботе тысячи наших сограждан из разных стран мира возвращены на Родину, которых разместили, в том числе, и в лучших гостиницах Азербайджана, обеспечивая всем необходимым за счет государства. По их инициативе действует Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, в который и Ильхам Алиев, и его супруга – Мехрибан ханум Алиева перечислили свои годовые зарплаты. Руководство страны держит руку на пульсе проблемы, ежедневно в СМИ поступают доклады Оперативного штаба, глава государства получает рапорты о проделанной работе и дает новые распоряжения, которые, несомненно, должны пойти на благо всем гражданам страны. Но есть оно НО: сами граждане подчас не понимают, какая страшная опасность опутала смертельными щупальцами мир и уже начала свое смертельное шествие в Азербайджане. Ежедневно в СМИ публикуют количество заболевших, в списке уже есть и умершие. Объявлен режим карантина – как вынужденная и необходимая мера. Дальше все зависит от нашей сознательности.

Я обращаюсь к народу: азербайджанцы всегда были милосердными – это одна из главных составляющих нашего национального характера. Я считаю, что именно сегодня, в эти тяжелые для всего мира дни, должна наступить эра милосердия – по отношению друг к другу. Нарушая карантин, вы подвергаете своих друзей, родственников, соседей страшной опасности. Нельзя думать только о себе, поймите! Давайте беречь друг друга, ведь судьба каждого из нас – в наших же руках. Я верю, что благодаря героическим усилиям, прикладываемым руководством страны, усилиям врачей, сотрудников полиции, общественных деятелей, волонтеров, и главное – нашему терпению и пониманию, страшная беда под названием COVID-19 расслабит свои смертельные тиски и постепенно сойдет на нет. Главное — выждать. Давайте поможем друг другу милосердием. Давайте перестанем халатно относиться к необходимым в борьбе с коронавирусом мерам, четко определенным руководством страны. Да поможет нам вера и солидарность. Иначе для многих ЗАВТРА уже не наступит никогда.

Теймур Геокчаев, народный артист Азербайджана:

— Я не знаю, кто и как воспринимает карантинный режим, но лично мое мнение: для самодостаточных людей это прекрасная возможность – творить, сеять разумное, доброе, вечное. Лично я работаю над партитурами, продумываю концертные программы, и, если честно, даже рад, что наконец-то выпала возможность переделать все дела, пообщаться с родными и близкими. Понимаю, что дома сидеть сложно, но режим карантина нужно обязательно соблюдать – во имя долгой и прекрасной жизни, которая обязательно будет. Прислушайтесь к моим словам! Представьте себе: Всевышний дал всем нам шанс остановиться и переосмыслить жизнь. Он четко дал понять: ваша суета – всего лишь пыль, и все мы равны перед лицом смерти. Данное нам на раздумье время — Божий дар. Постарайтесь это время использовать во благо. Общайтесь с близкими, поддерживайте их, ни в коем случае не впадайте в уныние, потому что уныние – это страшный грех. Время, данное всем нам, должно быть использовано со знаком плюс. Не унывайте, впереди – долгая жизнь. Главное – соблюдайте карантин, не выходите из дома, берегите своих близких и всех, кто вам дорог.

Ильхам Назаров, заслуженный артист Азербайджана:

— Знаете, что для меня COVID-19? У моего педагога, проживающего в Италии, умерла дочь, которой было всего 28 лет. Думаю, что этим всё сказано. Лично я очень боюсь этого вируса, сижу дома. И время, которое я провожу в четырех стенах, идет мне на пользу: я по-прежнему активно работаю, провожу онлайн-занятия с учениками, репетирую спектакли. Кроме того, я написал диссертацию «Анализ творчества Муслима Магомаева», книгу о технике работы контр-теноров. Так что дел хватает. У меня много друзей и знакомых, проживающих за рубежом, мы с ними часто общаемся онлайн и знаете, что они говорят мне? Если бы в Италии сразу же был введен строгий карантин, то индекс смертности был бы сведен на нет. Но вы сами видите, что случилось с прекрасной Италией. А все потому, что люди потеряли бдительность и беспечно отнеслись к смертельной опасности. Нельзя допустить, чтобы в Азербайджане сложилась аналогичная ситуация. Мы должны думать об окружающих. Мы должны понимать, что COVID-19 одинаков для всех, и ошибочно считать, что он поражает только пожилых, нет! Время показало, что он убивает и детей, и молодых, и пожилых. Перед лицом смерти мы все равны. Слава Богу, в стране грамотное руководство, которое создало максимально комфортные условия, в том числе и с экономической точки зрения. Например, мы, работники сферы искусства, по-прежнему получаем зарплату, а мои коллеги, проживающие за рубежом, сидят и без работы, и без зарплаты, так как в основном они сотрудничают с театрами по контракту. Нет контракта – нет денег. А теперь приплюсуйте еще и налоги, которые они не в состоянии платить из-за отсутствия денег. Руководство Азербайджана думает о своих гражданах, это неоспоримый факт. Но кроме того, играет большую роль взаимоподдержка, гражданская сознательность нашего народа. Лично я как могу, так и помогаю тем, кто на сегодняшний день находится в стесненных обстоятельствах, и многие сегодня помогают друг другу. Нельзя отказывать в куске хлеба нуждающимся. Я уверен, что коронавирус скоро отступит, если мы дружно будем бороться с ним. Если каждый будет халатно относиться к карантинному режиму, то очень скоро и на наших улицах будут устанавливать мобильные морги. Не дай Аллах такое увидеть никому и никогда. А потому призываю всех граждан страны к благоразумию: НЕ ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Яна Мадатова

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