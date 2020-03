Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в целях борьбы с распространением недостоверной информации СМИ следует обязать раскрывать источники сведений для их публикаций.

«Одна из причин, почему фейковые новости стали настолько доминирующими и широко распространенными, это то, что коррумпированные «журналисты» основывают свои истории на источниках, которые они же сами придумывают, чтобы полностью переврать рассказ или историю», — написал президент в Twitter.

«Когда вы видите, «пять источников заявляют», не верьте этой истории, это очень часто фейковые новости. Жалкие СМИ нужно заставить раскрывать источники, как это делалось давным-давно», — продолжил Трамп, передает «Интерфакс».

Затем он отметил, что таких «источников» зачастую не существует, и призвал СМИ прямо называть то, откуда они берут те или иные данные.

Ранее Трамп неоднократно критиковал американские СМИ, включая телеканал CNN, которые симпатизируют политикам Демократической партии США, а некоторые СМИ даже называл «врагами народа».

….very often FAKE NEWS. Lamestream Media should be forced to reveal sources, very much as they did in the long ago past. If they did that, the media would be trusted again, and Fake News would largely be a thing of the past!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020