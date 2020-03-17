Масштабная перекройка границ на Южном Кавказе превращается во все более реальный сценарий. И вновь — с подачи политической верхушки Армении. Здесь усиленно раздувают кампанию с требованиями о денонсации Московского и Карсского договоров, тех самых, которые определили границу между СССР и Турцией, которую «унаследовали» Азербайджан, Армения и Грузия, и заодно поставили крест на армянских мечтах о «прихватизации» шести вилайетов Восточной Анатолии.

Кампания задумана масштабная. Это и петиции, и сбор подписей, и «общенациональные акции». Как уверены ее организаторы, политические силы Армении и диаспоры обязаны «консолидироваться вокруг этой повестки», забыть о разногласиях и добиться денонсации этих договоров, а «Республика Армения должна включить Московский и Карсский договоры в общенациональную политическую повестку». Точнее, во-первых, организовать до конца года «всенародный процесс разработки и принятия новой Конституции, внеся в ее преамбулу положение, которое наличествует в Декларации о независимости: «Республика Армения, как правопреемник Республики Армения 1918-20 гг., развивает, расширяет и углубляет демократические традиции независимой Республики Армения, созданной 28 мая 1918 года», а во-вторых, «принять от имени Республики Армения заявление, которым осуждается договор от 16 марта 1921 года между кемалистами и большевиками, который попирает права Республики Армения как субъекта международного права, расчленяет и аннексирует ее территории». Формально пашиняновский «Гражданский договор» как бы за рамками этого увлекательного процесса. Но среди организаторов — силы, которые если и не являются частью правительства Армении, то во всяком случае входят в число его союзников, в том числе созданная профессиональными террористами «Сасна Црер», а кампанию вовсю «пиарят» близкие к правительству Армении издания. И если вспомнить, как пашиняновская «команда» намалевала на агитационной брошюрке контуры Армении с «включением» в нее оккупированных азербайджанских земель, то можно предположить: в какой-то момент Никол Воваевич, скорее всего, эту кампанию поддержит — хотя бы частично.

Только вот…под аккомпанемент всего этого шумного и крикливого политического шоу Армения с упоением шагает в «договорно-конституционную ловушку» собственного изготовления.

Прежде всего, иреванским деятелям не стоило бы слишком уж педалировать тему правопреемственности нынешней Армении и «первой республики», существовавшей в 1918-1920 годах. Возможно, эта историческая правда не очень приятна иреванским ушам, но Армении «в границах мечты», то есть с включением Карабаха, Нахчывана и турецкой Восточной Анатолии, никогда не существовало. Планы были, претензии тоже, мечты о чужих землях — безусловно, а вот государства не было. И слишком уж рьяное педалирование темы «правопреемственности» будет означать возвращение Армении к границам даже не 1918, а 1920 года, когда эта страна умудрилась начать войну с Азербайджаном, Грузией и Турцией и все эти три войны проиграть. Прежде всего, в те годы Зангезур и восточный берег озера Гейча, ныне ставшего Севаном, принадлежали Азербайджану — они были подарены Армении уже в советские годы. А значит, с Зангезуром, рудниками, горно-обогатительными комбинатами и границей с Ираном придется прощаться. Более того, дашнакское правительство Армении как раз накануне подписания Карского и Московского договоров вынуждено было заключить с Турцией Александропольский договор, с куда более тяжелыми «территориальными» условиями. Наконец, Азербайджан уступил «первой республике» Иреван в обмен на отказ от претензий на Карабах. Армения этого условия не выполнила — ни тогда, ни сейчас. А значит, права на нынешнюю столицу тоже могут оказаться под вопросом. Свои права на Лори, подаренные в советские годы, вполне может предъявить и Грузия.

Теоретически, конечно, Армения могла бы рассчитывать на уважение своих признанных границ и на помощь России. Только вот если в Армении действительно объявят о денонсации Московского договора и непризнании границ, определенных в 1921 году, это не будет означать возвращения к Севрскому договору и создания «Западной Армении» на турецких землях с включением Нахчывана и Карабаха впридачу. Все будет ровно наоборот: устроив такой демарш, Армения поставит себя вне закона. Принцип Pacta sunt servanda — «Договоры должны соблюдаться» — никто не отменял, особенно если речь идет о признанных на международном уровне границах. Демонстративное непризнание границ — это априори шаг к войне. Одно только это — повод вспомнить, с какой легкостью рухнули оборонительные порядки армянской армии в апреле 2016 года, повнимательнее прочитать выкладки экспертов о военном потенциале Азербайджана, пересмотреть видео, где турецкие боевые беспилотники «Байрактар» разносят силы Асада и российских «ихтамнетов» в Идлибе, и примерить это все «на себя».

И еще держать в голове, что у Армении в этом случае может даже не оказаться подходящей границы для бегства.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az