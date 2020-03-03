Эмоции — плохой советчик в политике и серьезной дипломатии. Только вот и из этого правила есть исключение: порой эмоциональная реакция на то или иное событие оказывается не менее информативной, чем сама по себе новость.

Напомним: как уже сообщал Minval.az, в Турции прошла встреча главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего сопредседателя ОБСЕ. После чего глава турецкой дипломатии в своем «Твиттере», напомним, призвал Минскую группу к более активной работе по решению карабахского конфликта и подчеркнул, что решение должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В Иреване эта новость вызвала форменную истерику. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в своем «Твиттере» раздраженным тоном бросил: «Советы Мевлюта Чавушоглу сопредседателям вынуждают вспомнить Луку 4.23 «Врач, исцели себя сам»». Словом, типичный пример, когда отреагировать надо, а сказать по сути нечего.

Но вот что примечательно. Иреванский политический бомонд ждал от своего министра вовсе не ссылок на Библию. Местные «эксперты», вспомнив, что Турция вообще-то входит в Минскую группу, но не является ее сопредседателем, уже возопили: «…Что делает Турция в Минской группе ОБСЕ, которая является — по крайней мере обязана быть — группой нейтральных и беспристрастных посредников? По какому праву эта страна, никогда не просто не скрывавшая, но и подтверждавшая на деле собственную более чем пристрастность и субъективность, является частью структуры, которая должна быть максимально нейтральной, объективной и приверженной справедливому урегулированию вопроса? И почему Армения ни разу не поднимала этот вопрос перед сопредседателями и остальными участниками Минской группы, которая, напомню, насчитывает 11 членов?» Нелишне, конечно, спросить, что в таком случае делает в Минской группе Россия, которая регулярно дарит Армении оружие, держит на ее территории военную базу и предоставляет прочие гарантии и преференции. Но обращает на себя внимание, что глава МИД Армении вместо вопросов в стиле «а что делает Турция в Минской группе?!!» цитирует Библию. И тем самым нечаянно проговаривается, что для официального Иревана встреча посредников с главой турецкой дипломатии была настолько неожиданной, что там даже не успели подготовить ответ и вынуждены импровизировать «на живую нитку» (и в меру способностей, но это уже другая тема). То есть о новом повороте посредничества МГ ОБСЕ Иреван даже не проинформировали. Для Армении это «плохая новость в третьей степени». Здесь, во-первых, не заблуждаются, в чью пользу меняется расстановка сил на переговорах, если там появляется еще и Турция. Тем более что Анкара и ранее выступала в поддержку Азербайджана и входила в Минскую группу, но встречи в таком формате — посредники плюс глава МИД Турции — явно не «дипломатическая рутина». Во-вторых, все происходит после впечатляющей демонстрации партнерства Баку и Анкары в ходе недавнего визита Эрдогана в Азербайджан. В-третьих, невнятный «твит» Мнацаканяна — это еще и признание, что, какие бы истерики ни закатывали армянские эксперты, воспрепятствовать этому «тренду» Иреван попросту не в силах. И самое главное, в Армении уже не могут не задавать себе вопрос: а не остается ли страна вообще за рамками выработки переговорных рамок и решений? И что уже завтра сама логика переговорного процесса изменится настолько, что Иревану сделают такое предложение, от которого там не смогут отказаться? Судя по всему, иреванские «кульбиты», со всеми ссылками на самоопределение и воплями «Карабах — это Армения, и точка!», наконец привели к тому, к чему должны были привести — Армения «забетонировала» собственную репутацию неадекватного переговорщика. И что теперь делать? Продолжать вести переговоры, где для Армении не просматривается ничего даже относительно обнадеживающего? Добить диалог окончательно? Но тогда на повестке дня окажется уже военное решение. Где Армении надо бы учитывать такие малоприятные реалии, как апрель 2016 года. А еще новости из Сирии, где турецкая армия, как передает Bloomberg, использует тактику «роя беспилотников» против сил Асада. И «примерять» эти реалии на себя, понимая, что военное присутствие России еще ничего не гарантирует. Так что причина «истерить» у иреванской верхушки есть. А вот приятного во всех отношениях выхода из ситуации уже не просматривается.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az