Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн т нефти, сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

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«Объемы будут наращиваться из года в год. Речь идет об объемах в этом году — до 1 млн т нефти. Это будет определяться каждый месяц исходя из экономических, логистических составляющих и т.д. Но это будет на постоянной основе», — заявил Рыбаков по итогам встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, сообщает государственное агентство агентство «БЕЛТА».

Глава концерна напомнил, что Беларусь с компанией SOCAR связывают давние связи, белорусские НПЗ уже перерабатывали азербайджанскую нефть. «Коллеги подтвердили возможность продолжения этого сотрудничества в текущем году и последующие годы, это стратегическое сотрудничество. В каком-то смысле оно интернациональное, потому что будет задействована, в том числе, и трубопроводная система Украины. Будет обеспечиваться поставка нефти на Мозырский НПЗ, ее переработка и поставка нефтепродуктов, в том числе, в Украину, Беларусь», — пояснил он.

«Сегодня достигнуто принципиальное согласие по такому стратегическому сотрудничеству, как в текущем году, так и в последующие годы», — подчеркнул Рыбаков.

Кроме того, сообщил он, с руководством SOCAR обсуждалось расширение участия азербайджанской компании в инвестпроектах на территории Беларуси. Рыбаков напомнил, что подразделение SOCAR уже работает на Мозырском НПЗ. «Они зарекомендовали себя как качественные, надежные партнеры, выполняющие все свои обязательства в срок», — сообщил Рыбаков. Поэтому обсуждалось возможное участие SOCAR в проектах на «Нафтане» и других предприятиях в системе концерна «Белнефтехим», а также в проектах в других отраслях.

Minval.az