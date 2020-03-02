Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе встречи с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым заявил, что Минск заинтересован в заключении долгосрочного контракта с Баку на поставку нефти.

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Румас сообщил, что Беларусь «заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти».

«Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса — Броды — Мозырь», — цитирует БЕЛТА Румаса.

Minval.az