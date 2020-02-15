Считать ли слова типа «кликнуть», «лайкнуть», «зафрендить» или «репостнуть» литературными или же нет, филологи-русисты к единому мнению еще не пришли. Но пока ученые продолжают спорить, социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества, в том числе и в политической сфере. Нынешняя выборная кампания в Азербайджане подтвердила это еще раз, и глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов благодарит пользователей соцсетей за активность.

Но, к сожалению, соцсети — это еще и идеальный инструмент для распространения разного рода фейков.

Не будем голословны: глава медиа-группы «Йени Мусават» Рауф Арифоглу на своей странице в Facebook опровергает очередной фейк — будто бы он после того, как ЦИК аннулировал результаты выборов по 35 Хатаинскому избирательному округу, оказался в больнице. Причем авторы этого фейка снабдили свою новость фотографией, сделанной больше года назад, когда Арифоглу действительно оказался в больнице. Как уверен глава медиа-группы, за этим фейком стоят люди Игбала Агазаде, того самого, который во время выборов поддерживал кандидатов-«клонов». Напомним: как уже рассказывал Minval.az, в списке кандидатов от 35 Хатаинского округа оказался, к примеру, Аббасов Рауф Черкез оглу из далекого Гусарского района. Таких «клонов» создают с одной целью — запутать избирателей, часть которых может не разобраться, за Аббасова Рауфа Ариф оглу или за Аббасова Рауфа Черкез оглу надо голосовать, и какая-то часть голосов у Рауфа Арифоглу будет «оттянута». Правда, организаторы этих «политтехнологий» «раскрылись» в собственном Facebook. Так, Гошгар Бейлер, вся «лента» которого переполнена рекламой и агитацией Игбала Агазаде, опубликовал в собственном аккаунте фотографию, где он позирует в автомобиле, на заднем сиденье которого расположился…Рауф Черкез оглу Аббасов. Еще один кандидат в депутаты от того же округа, предприниматель Салим Дадашев, именовавший себя «независимым», внезапно разразился в своем ФБ откровением: «Да, я человек Игбала Агазаде» и соответствующей фотографией.

Конечно, предвыборная кампания — это «поединок», здесь не всегда получается действовать в белых перчатках, в борьбе за депутатские мандаты в ход идут и взаимные обвинения, и «шпильки», и едкие карикатуры, и даже «война компроматов». Но кандидаты-«клоны» — априори «запрещенный прием». А уж попытка вбросить в социальные сети «больничный» фейк, заставляя нервничать родных и друзей — это по-человечески за гранью понимания.

Наверное, здесь можно было бы поставить точку. И посоветовать избирателям 35 Хатаинского округа сделать свои выводы.

Но остается еще одна, и, возможно, куда более важная сторона вопроса, уже в масштабах всего Азербайджана.

Роспуск Милли Меджлиса и досрочные выборы депутатов многие справедливо считали важным этапом «кадровых реформ», объявленных президентом страны. Тем более что и процесс регистрации кандидатов, и предвыборная кампания шли по значительно более «либеральным» правилам, чем прежде. Но еще до старта голосования Facebook просто переполнился постами, специфичным «юмором» и демотиваторами, где еще не начавшиеся выборы объявляли «фарсом», предрекали, что «ничего не изменится» и т.д. Размещали их самые разные люди, от обычных юзеров до радикальных политэмигрантов, уверенных, что они знают ситуацию в Азербайджане лучше всех. А еще было множество владельцев подозрительных аккаунтов — без внятных «аватарок», с тремя-четырьмя друзьями и коротенькой предысторией, а это явные признаки «троллей».

Затем в соцсетях начали активно «постить» сообщения о нарушениях на участках для голосования. Понятно, что кому-то так сильно не хотелось покидать парламентское кресло, а кому-то так не терпелось его занять, что кое-кто переступал черту дозволенного. Но, кроме этого, имели место и явные попытки не просто провести одного кандидата и «задвинуть» другого, а именно дискредитировать сами выборы — разумеется, с последующим активным репостом и комментариями со стороны все тех же «троллей». А это уже другая степень общественной опасности.

Но кто занимался этими грязными играми — уже не против отдельных кандидатов, а против всего Азербайджана?

Выражение «диванные войска» вошло в лексикон с появлением Интернета, многочисленных «форумов», социальных сетей и, как следствие, персонажей, о которых еще в незапамятные времена было сказано: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». Долго их было не принято воспринимать всерьез.

Но теперь настроения изменились. Нет сомнений: социальные сети оказались еще и удобной «площадкой» для провокаций, которыми занимаются вполне профессиональные и подготовленные «команды» — этакий «диванный отряд ЧВК». В США забили тревогу еще во время выборов 2016 года. Затем настал черед Европы. Только за последние дни Facebook удалил 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 сообществ, связанных с российскими спецслужбами и действовавших в основном против Украины.

И многое указывает на то, что в ходе выборов 9 февраля с таким вот «диванным отрядом ЧВК» столкнулась и наша страна. Слишком уж масштабной, продуманной и скоординированной была волна «выборного негатива» в Фейсбуке.

Намеренно воздержимся от слишком уж далеко идущих предположений. Не будем делать отсылок к недавнему докладу эстонской разведки, авторы которого упомянули Азербайджан в числе стран, в чьи внутренние дела вмешивается Россия. Не станем интересоваться, как так получилось, что заявление МИД России по выборам в Азербайджане оказалось куда жестче, чем реакция МИД Азербайджана, и искать здесь «двойное дно». Просто вспомним фейки о «сотнях погибших новорожденных» во время недавнего блэкаута в Баку. Недавние слухи, связанные с «коронавирусом». Множество других прецедентов, когда при помощи соцсетей тиражировали явную ложь и стремились навести панику. А это не только повод для администрации Facebook заняться происходящим в азербайджанском информационном пространстве. Это прежде всего совет нам самим перепроверять информацию и ее источник перед тем, как нажать на репост. Просто потому, что деятельность «диванных отрядов ЧВК» представляет прямую и реальную угрозу азербайджанской государственности и политической стабильности.

И да, это серьезно.

Minval.az