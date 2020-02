Британский певец и композитор Элтон Джон в очередной раз удостоился премии «Оскар» в номинации за лучшую песню. Вместе с ним заветную статуэтку получил также автор текста Берни Топин.

Их композиция I’m Gonna Love Me Again к фильму «Рокетмен» была признана лучшей. Трансляцию вручения наград Американской академии киноискусств, которая проходит в эти минуты в США, ведёт телеканал ABC.

За победу в номинации также боролись песни из мультипликационных фильмов «История игрушек — 4» и «Холодное сердце — 2», а также фильмов «Прорыв» и «Гарриет».

Элтон Джон уже становился обладателем самой престижной премии в области киноискусства, его композиция Can You Feel the Love Tonight, прозвучавшая в мультфильме «Король Лев», стала победителем в аналогичной номинации в 1995 году.

