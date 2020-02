Израильские военные перехватили нелегальный морской груз с оружием, предназначавшийся для Исламского движения сопротивления Палестины (ХАМАС). Об этом накануне сообщила Армия обороны Израиля.

Отмечается, что инцидент произошел еще три месяца тому назад. В северной части Синайского полуострова, в приморском районе, израильская разведка обнаружила объект, похожий на корабль, а затем военно-морские силы Израиля задержали двоих боевиков ХАМАС.

После их допроса выяснилось, что этот корабль планировал доставить оружие в сектор Газа для нужд морской ударной группы ХАМАС.

При этом израильские военные не указали в заявлении, какие именно виды вооружения были конфискованы в ходе этой операции.

Как отметили израильские военные, операция позволила воспрепятствовать модернизации военного оснащения ХАМАС и снизить боевую мощь его морской ударной группы.

This is the moment the Israeli Navy thwarted an attempt to smuggle weapons to the Hamas terror group in Gaza.

In an operation 3 months ago, our Navy pursued & captured this vessel off the coast of northern Sinai, seized the weapons & arrested the terror operatives aboard. pic.twitter.com/tayv8sMWGU

— Israel Defense Forces (@IDF) February 4, 2020