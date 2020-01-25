Согласно предварительной информации, на первое января 2020 года, число экономически активного населения составило 5,190 миллиона человек, из них 4,938 миллиона — занятое население.

Как сообщает Trend, по состоянию на первое декабря 2019 года число наемных рабочих составило 1,6443 миллиона человек, в том числе в государственном секторе — 914,9 тысячи человек, в частном секторе — 729,4 тысячи человек. Число работников нефтегазового сектора составило 35,1 тысячи человек, ненефтегазового сектора — 1 609,2 тысячи человек.

Из общего числа трудящихся на предприятиях и организациях — 24,2 процента работники сферы производства, в том числе 7,6 процента — строительного сектора; 7,5 процента — перерабатывающей промышленности; 3,3 процента — сферы сельского, лесного и рыбного хозяйств; 2,1 процента — добывающей промышленности; 1,9 процента — сферы производства, распределения и снабжения электричеством, газом и паром; 1,8 процента — сферы водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Из работников сферы услуг — 20,4 процента трудятся в секторе образования; 17,7 процента — торговли, ремонта транспортных средств; 8,2 процента — в сфере медицинских и социальных услуг; 6,9 процента — в секторе государственного управления и обороны, социального обеспечения; 4,5 процента — в секторе транспортного и складского хозяйства; 4,2 процента — в сфере административных и вспомогательных услуг; 3,4 процента — заняты профессиональной научной и технической деятельностью; 3,3 процента — работники сферы отдыха, развлечения и искусства; 1,7 процента — сферы информации и связи; 1,7 процента — заняты финансовой и страховой деятельностью; 1,7 процента — в сфере размещения туристов и общепита; 1,1 процента — в других секторах сферы услуг; 1,0 процента — в сфере операций по недвижимости.

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