Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный Фонд распространил информацию о том, что завершена подготовительная работа по выполнению задач, порученных Фонду, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева «О создании механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством последующей продажи» (от 25 января 2019 года № 488).

В связи с этим были подготовлены необходимые процедуры и внутренние правила для работы механизма, определены требования по арендаторам и жилым участкам, полностью автоматизированы рабочие процессы в рамках механизма и сформирован арендуемый жилищный фонд. Отмечалось, что прием электронных обращений в рамках механизма начнется сегодня, 22 января.

Далее гражданам предлагалось перейти по размещенной ссылке для ознакомления с районами города, в которых предлагаются квартиры, а также с квадратурой этих квартир. И вот именно с этого момента начались сомнения: что это было вообще? Не совсем понятно, почему в столь отдаленных местах для малоимущей группе населения квартиры эти будут стоить больших денег. Получается, что человек покупает «кота в мешке»? Да и способен ли купить за такую сумму квартиру, скажем, студент, пенсионер, отец многодетного семейства? Ведь благой целью государственной программы является именно обеспечение НЕИМУЩИХ слоев населения. А разве неимущий человек – пусть даже за 300 предлагаемых государством месяцев – в состоянии заплатить 4800 манатов сразу, а в дальнейшем – все 180 тысяч (пусть даже за 300 предлагаемых месяцев)? Причем, еще не совсем понятно, какого качества будут эти предлагаемые дома, на какой земле они будут построены, будут ли соответствовать всем необходимым нормам безопасности? Естественно, что этой информации нет нигде. Хотя, если спросить у сотрудников Фонда, то они, конечно же, скажут, что все в порядке, не беспокойтесь. Но на самом деле повод для беспокойства есть, а именно расценки на квадратные метры «социального жилья», предлагаемого в рамках госпроекта. Нашу тревогу разделяют и экономические эксперты, высказавшие свою точку зрения сотруднику «Минвала».

Так, эксперт Фуад Алиев заявил, что не совсем понимает такого коммерческого подхода, если речь идет об аренде жилья для малоимущих:

— Правительство должно было предусмотреть опыт других стран, в которых люди с низкими доходами – студенты, пенсионеры, инвалиды – могли бы максимально улучшить уровень своих жилищных условий за приемлемую цену. Всем нам известно, что самым дешевым жильем всегда считались дворовые системы в районе станции метро 28 мая и прилегающих к нему районов, где студенты могли снять квартиру за 100-150 манатов. Но сейчас там идет снос, что послужило одной из причин резкого роста цен на рынке жилья. И, соответственно, сейчас этим людям сложно найти себе квартиру, так как ниже 200 манатов сегодня снять квартиру в столице просто нереально. А потому я считал, что арендное жилье, покупка которого в дальнейшем была предусмотрена согласно льготной программе, не должно было быть убыточным. Людям должна была быть предоставлена возможность непосредственно жить в этих квартирах, чтобы они платили щадящую аренду размером в 100-150 манатов за 1-комнатную, 200 манатов – за 2-комнатную и далее – по возрастающей, с учетом количества комнат. Кроме того, следует учесть, что эти квартиры находятся не в центре города, а в достаточно отдаленных от него районах. С учетом всех этих не состыковок я просто уверен, что в дальнейшем все эти вопросы будут скорректированы, так как уже об этом говорят. В данный момент идет процесс уточнения, идет работа. А потому просто предлагаю подождать и посмотреть – что будет в дальнейшем, потому что предлагаемые условия аренды с дальнейшим выкупом просто убыточны. Эта программа не принесет никакой пользы, так как на этих условиях не будет никакого спроса.

В свою очередь эксперт Тогрул Велиев считает, что причина заключается в несерьезном подходе государства к вопросу обеспечения социальным жильем малоимущих граждан и превращения этого благого по сути намерения в банальный коммерческий проект:

— В первую очередь, суть проблемы заключается в том, что на официальном сайте не была размещена точная информация. Если этот проект освещается государством и если есть фиксированные цены, то точная информация должна была быть размещена сразу. Но ее до сих пор нет. Лишь в первый день руководство указало непомерно высокие для такого проекта цены – примерно до 180 тысяч за 78 квадратных метров. На следующий день эту информацию убрали. Но вчера информация была обновлена, но, тем не менее, указанные цены снова были очень высокими. Давайте подсчитаем: 411 манатов в месяц, умноженные на 300 – это 130 тысяч манатов – без учета первоначального взноса размером в 4800 манатов. То есть 130 тысяч манатов за квартиру в 55 квадратных метров, расположенную на «8-ом километре»! А если мы просто проверим сайты по продаже недвижимости, то увидим, что такого типа квартира в самом лучшем случае может стоить 75 тысяч манатов. Второй момент – квартиры какие-то нестандартные, с огромной площадью в 113 кв.м. Согласитесь, что такой размер никак не сочетается с понятием «социальное жилье». А, тем не менее, в списке есть квартиры и в 120-130 кв.м. С какой целью разместили информацию именно об этих огромных квартирах? Вот вопрос! Кроме того, покупать в Ахмедлах квартиру за такую цену – это глупость, согласитесь, так как в этом районе самая дорогая квартира стоит не дороже 110 тысяч манатов. За сумму, которую человек должен выплатить за так называемое социальное жилье, можно купить квартиру в районе, максимально приближенном к центру города.

Все эти факты говорят о том, что о социальном жилье нет и речи, за всеми этими фразами стоял не более чем коммерческий проект. Если стоимость квадратного метра на «8-ом километре» в настоящее время составляет от 1200 до 1600 манатов, то цена квадрата в «социальном проекте» базируется на уровне 2100 манатов, что составляет на 70% больше реальной цены. Понятно, что учитывается момент 25-летней выплаты, возможной инфляции и так далее – не без этого. Но все равно государство должно такие вопросы рассматривать с учетом минимума, и должно было предлагать цену реальную. Неприятный момент заключается в том, что правительство само приобретает территорию под строительство будущего жилья в центре города, изымая у граждан их законные квадраты за цену 1500 манатов, а в своих «социальных проектах» предлагает жилье за 2100 манатов. А, тем не менее, государство не является коммерческим агентом.

В целом, политика по социальному жилью и недвижимости в Азербайджане – провальная, это наглядно видно по проекту МИДА, который продает квартиры за 50-60 тысяч манатов неимущей группе населения. И случай с так называемой социальной арендой, который мы наблюдаем, наглядно доказывает мои слова. У правительства нет никакой заинтересованности в деле помощи неимущим социальным группам. Основная цель – продажа квартир и, естественно, заработок на этом. Но не более.

Яна Мадатова

Minval.az