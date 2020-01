Иранское агентство Tasnim в понедельник обнародовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен британский посол в Тегеране Роберт Макэйр в зоне несанкционированной акции протеста в иранской столице. Видео доступно в Twitter агентства.

На кадрах, снятых в темное время суток, видны двое мужчин. Один из них внешне похож на Макэйра. Они стоят в окружении людей и общаются. На заднем фоне слышны крики, свист и возгласы, характерные для массовых манифестаций, передает ТАСС.

Tasnim называет видео «первой распространенной полицией записью, показывающей посла Великобритании Роберта Макэйра и его компаньона на незаконной манифестации в Тегеране».

11 января агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. 12 января Макэйр был вызван в МИД Ирана.

Сам дипломат заявил, что не принимал участия в демонстрациях, а лишь намеревался отдать дань уважения жертвам катастрофы украинского самолета Boeing 737 и покинул место проведения акции спустя пять минут.

First footage released by Police, showing #UK ambassador to #Iran Rob Macaire and his companion attending an illegal gathering in #Tehran pic.twitter.com/KxaEzR3b7H

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 13 января 2020 г.