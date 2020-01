Американский актер Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут во время эфира шоу Джима Джефферса. Артист подтвердил эту информацию в Twitter.

«Ага, я гей. И был геем все это время. Устал переживать о том, что люди обо мне подумают. Устал беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру», — признался артист, передает портал «Лента.ру».

41-летний Куоллс снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Наиболее известные проекты с его участием — сериалы «Человек в высоком замке», «Нация Z», «Фарго», «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва», «Мыслить как преступник», «Сверхъестественное», «Меня зовут Эрл», «Остаться в живых» и «Клиника». Артист также исполнил главные роли в полнометражных комедиях «Крутой парень» 2002 года и «Дорожное приключение» 2000-го.

It is 11:20pm. I just came out on stage at a @jimjefferies show in San Diego. Yep, I’m gay. Been gay this whole time. Tired of worrying about what people would think of me. Tired of worrying about what it would do to my career.

— DJ Qualls (@TheOnlyDJQualls) January 11, 2020