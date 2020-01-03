Иранцы после пятничной молитвы собираются на улицах городов, чтобы отдать дань уважения убитому командующему спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани, сообщает «Интерфакс».

Демонстрации проходят в Тегеране, Тебризе, Араке, Ширазе, на родине погибшего военачальника — в Кермане. Участники акций несут флаги и портреты Сулеймани, а также скандируют: «Смерть Америке!».

Ранее стало известно о гибели Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

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