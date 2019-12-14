Так по чьей политике и интересам нанес удар Сенат США?

Политики и эксперты продолжают обсуждать принятие Сенатом США резолюции о признании «геноцида армян». Решение, отмечают информагенства, принято единогласно, и это по крайней мере вызывает вопросы, как так могло получиться, если совсем недавно эту резолюцию несколько раз блокировали, а теперь за нее проголосовали все.

В Армении, что вполне предсказуемо, испытали приступ бурной радости. «От имени армянского народа хочу поблагодарить всех членов Сената и Палаты представителей», — радостно возвестил Никол Пашинян, заметив попутно, что признание Соединенными Штатами и рядом других стран «геноцида армян» – это в том числе, оказывается, фиксация агрессивной и неконструктивной политики Анкары в регионе.

Но… какой эффект эта резолюция вызовет, скажем так, «в поле»? Каким будет — и будет ли вообще — ее практический и правовой эффект?

Эксперты в сфере американского законодательства уже поясняют, что это не закон, а «сенатское мнение», его, конечно, лучше принять во внимание, но не более того, и законодательной силы она не имеет. Более того, нетрудно заметить, что появился этот документ как раз в то время, когда «коммуникация» между Белым Домом и Капитолийским холмом снижена практически до нуля, и на фоне обсуждений импичмента, вмешательства РФ в выборы в пользу Дональда Трампа и прочих проблем у президента США мало рычагов воздействия на Конгресс еще и в «армянском» вопросе.

Тем не менее структуры исполнительной власти уже стремятся «отмежеваться» от сенатского решения. Принятие резолюции по так называемому «геноциду армян» Сенатом США не является отражением официальной политики администрации Белого дома — такое заявление уже сделал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер. «Эта резолюция является документом законодательного органа. Сенат принял свое решение по этому вопросу и мы должны принимать это во внимание», – сказал он, добавив, что США и Турция являются союзниками, в частности в рамках НАТО и заверив: «Мы близкие друзья и партнеры. Мы будем продолжать нашу дружбу».

А вот тут нужно пояснение. «Признание «геноцида»» Армения и армянские лоббистские структуры продвигают в разных странах мира, но особое внимание в Иреване было приковано именно к США. Здесь как «Отче наш» помнили, что после первой мировой войны именно президент США Вудро Вильсон вынес свое «арбитражное решение», согласно которому, к новоиспеченной «Западной Армении» отходили шесть восточноанатолийских турецких вилайетов. Решение это, правда, осталось на бумаге, после него США подписали с Турцией множество договоров и соглашений, где признавали ее новые границы, в том числе Североатлантический договор о создании НАТО. Но в Армении все это предпочитали пропускать мимо ушей и с вожделением выстраивали «цепочку надежд»: вот пусть сначала США признают «геноцид», а затем уже обязательно Вашингтон заставит выполнить «арбитражное решение» Вудро Вильсона, и Армения сможет получить от Турции вожделенные «репарации за геноцид».

И вот теперь Сенат «армянскую резолюцию» наконец принял, но…слишком многое указывает на то, что Армении как минимум рано радоваться. Заявление Литценбергера показывает: это решение Сената еще не гарантирует, что уже 24 апреля 2020 года президент США произнесет вожделенное слово «геноцид». А если даже и произнесет, это еще не значит, что Вашингтон тем самым вернется к «арбитражному решению» Вудро Вильсона, что Лозаннские соглашения будут отменены, Севрский договор — восстановлен в правах, а Армения получит в подарок шесть восточноанатолийских вилайетов.

Тем более показательной оказалась и реакция официальной Анкары. Где не впадают в панику, не собирают экстренного заседания правительства с повесткой дня в стиле «что теперь нам делать» и т.д. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter отметил: «Резолюция Сената — не более чем политическое шоу. Она не имеет какой-либо юридической силы». По его словам, инициаторы принятия Сенатом США резолюции по т.н. «геноциду армян» «трусы, манипулирующие историей в политических целях и боящиеся посмотреть правде в глаза». Затем появилось заявление МИД Турции. Как отметили в Анкаре, резолюция Сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году направлена на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений и лишена правовой основы. «Это один из примеров того, как может быть политизирована история», — указали МИД страны, добавив, что Турция будет продолжать бороться за защиту своих жизненно важных интересов в регионе, «несмотря на такие несправедливые и необоснованные решения». Как заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, «данная резолюция, не имеющая какой-либо силы, не повлияет на справедливую и твердую позицию Турции в политической, военной, экономической либо иной сфере», в Анкаре «решительно осуждают и отвергают резолюцию Сената США», а «искаженное восприятие истории» американским Сенатом превратило его в инструмент достижения политических целей. По крайней мере пока в Анкаре не объявили ни об отзыве своего посла из США, ни тем более о закрытии доступа США к своим военным базам, ни о разрыве контрактов в экономике. Более того, заявления МИДа и администрации президента Турции, выразив свое вполне понятное и справедливое возмущение «армянской резолюцией», вообще не содержат анонса конкретных ответных мер.

И самое главное, своим голосованием по «армянской резолюции» сенаторы, как бы это поделикатнее выразиться, поставили нешуточную подножку собственной стране. «Армянская резолюция» увидела свет вскоре после того, как министр обороны США Марк Эспер на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса заявил: «Основной, на мой взгляд, способ противостояния России в соответствии с нашей национальной оборонной стратегией — это действия через НАТО, наших союзников». По его словам, «в том, что касается Сирии и Турции, меня больше всего беспокоит связь Турции с Россией. Беспокоит то, что Турция уходит из орбиты НАТО». Как добавил Эспер, «наша задача — понять, как нам вернуть их назад, сблизить с НАТО, потому что я считаю, что они являются ключевым партнером и были им на протяжении 70 лет». Дональд Трамп не раз возлагал ответственность за нынешние проблемы в отношениях Вашингтона и Анкары на своего предшественника Барака Обаму, и не сказать чтобы совсем без оснований: именно его администрация сделала ставку на сирийских курдов, которые при ближайшем рассмотрении оказались боевиками РКК, и отказалась продать Турции ЗРК Patriot. Теперь уже команде Трампа надо искать выход, и это непростая задача. Еще на саммите НАТО в Лондоне было решено, что США и Турция создадут рабочую группу по ЗРК С-400 и истребителям F-35. Все это самым непосредственным образом указывает на политический «торг» между Анкарой и Вашингтоном. И появление на этом фоне «армянской резолюции», подберем самый мягкий эпитет, сильно затрудняет решение той задачи, о которой говорил Марк Эспер.

И да, здесь у Трампа и его команды не получится валить все на предшественников.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az