Все мы хотим повсюду успевать. К сожалению, не всегда это получается. «Лайфхакер» разъясняет, почему у нас не получается закончить дела вовремя.

1. У вас «синдром спешки»

Если вы постоянно ощущаете нехватку времени и живёте в бесконечном стрессе, возможно у вас «синдром спешки». Этот термин ввели кардиологи Мейер Фридман и Рэй Роузенман, заметив, что многие их пациенты жалуются на цейтнот.

Болезнь специалисты описали так: «Неослабевающие попытки достичь большего или навязчивое желание делать как можно больше за меньшее время».

Люди с «синдромом спешки» быстро думают, быстро говорят и быстро действуют. Кажется, это пик продуктивности. Но нет. На самом деле они не могут позволить себе взять даже минимальный перерыв, чувствуют постоянное напряжение и из‑за этого становятся менее эффективными. Кроме того, «синдром спешки» приводит к повышенной выработке гормона кортизола, который, в свою очередь, может спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, например депрессию.

Как стать продуктивнее

Чтобы побороть «синдромом спешки», пересмотрите своё расписание. Не беритесь за несколько дел одновременно и выполняйте задачи поочерёдно: сначала важные, потом второстепенные. Главное, успокойтесь, сделайте глубокий вдох и позволяйте себе перерывы.

2. У вас нет дедлайнов (или они слишком размыты)

Наверняка вы чувствуете себя свободнее, если на выполнение простого задания у вас есть целая неделя. Можно делать его медленно, несколько раз перепроверить… или отдыхать всю неделю, а в последний день погрузиться в работу с головой и в спешке наделать массу ошибок.

Как стать продуктивнее

Дедлайны дисциплинируют и не дают прокрастинации захватить всё ваше время. Составляйте список дел на каждый день и на неделю вперёд. Это поможет вам распределить нагрузку и всё успевать. А ещё помните: нельзя откладывать задачи до последнего.

3. Вы отказываетесь от помощи

Возможно, вы любите делать всё самостоятельно, потому что боитесь проявить слабость или терпеть не можете командную работу. Но не все задачи можно выполнить в одиночку.

Как стать продуктивнее

Если вы чувствуете, что устали, не бойтесь делегировать обязанности и просить помощи у коллег или друзей. Если все они заняты, решение тоже есть — предложите им поработать рядом с вами. Так вам будет легче сосредоточиться: пример соседа будет вдохновлять и помешает отвлекаться и прокрастинировать. Этот способ регулярно используют для лечения людей с синдромом дефицита внимания, но он работает и для тех, кому просто сложно сконцентрироваться.

4. Вы всегда говорите «да»

Если вы сидите по уши в дедлайнах, но соглашаетесь взять ещё одну задачу. Если отвечаете на любую просьбу коллег и участвуете во всех обсуждениях на работе, даже когда они не касаются общего дела. Если спешите помочь другу, хотя сами ничего не успеваете. Вам пора научиться говорить «нет».

Как стать продуктивнее

Если вы смотрели комедию «Всегда говори „да“» с Джимом Керри, наверняка знаете, что безотказность не приводит ни к чему хорошему. Не бойтесь ответить «нет» на предложение по работе, если сильно заняты, или не пойти на встречу с друзьями, если у вас нет настроения.

5. Вам не хватает мотивации

Задач в этом месяце чуть больше, а зарплата фиксированная и всё равно не изменится. Делать уборку нет смысла, ведь уже через день квартира опять загрязнится. Ходить в спортзал зимой — лишняя трата денег, ведь тело скрыто за слоями одежды. Если думаете, что проще всё пустить на самотёк и отдохнуть на диване, залипнув в какой‑нибудь новый сериал, вам не хватает мотивации.

Как стать продуктивнее

Поиск мотивации — задача не из простых. Но она решаемая! Для начала посмотрите на свои дела под другим углом и подумайте о позитивных результатах: выполните работу на отлично — вас похвалит начальство, а может, ещё и премию получите; сделаете уборку — квартира станет чище; сходите в спортзал — будете чувствовать себя лучше. Если это не поможет, попробуйте метод кнута и пряника. «Кнут» — ругайте себя, если вы слишком разленились, «пряник» — отмечайте свои маленькие победы на бумаге и радуйтесь даже малейшим успехам.

6. Вы стремитесь довести всё до совершенства

Желание довести всё до идеала похвально, но если вы постоянно ничего не успеваете — о нём лучше забыть. Исследования доктора Симона Шерри из Университета Далхаузи показали: чем выше в человеке перфекционизм, тем ниже его продуктивность. Так происходит, потому что перфекционисты:

тратят больше времени на выполнение каждой задачи;

долго не приступают к работе, потому что ждут идеального момента;

забывают об общей картине и концентрируются на мелочах.

Как стать продуктивнее

Помните, что идеального момента не существует. Поэтому и ждать его не нужно. Просто действуйте.

7. Вы работаете «не в то время»

Если вы приходите в офис с небольшим опозданием, сначала пьёте чай с коллегами и ищете в себе силы начать, скорее всего, за день вы почти ничего не успеете. Дело в том, что самое продуктивное время для работы для большинства людей — утро, а пик активности — 11 часов. После этого желание и способность трудиться стремительно падают. А после 16:00 продуктивность вообще начинает близиться к нулю.

Как стать продуктивнее

Проведите эксперимент: в течение двух недель записывайте в ежедневник, насколько вы были настроены на работу в разные часы.

Например, «13:00 — никак не могу сосредоточиться; 19:00 — чувствую прилив сил». Так вы узнаете своё самое продуктивное время и сможете перераспределить нагрузку.

Если у вас строгий восьмичасовой график, постарайтесь выполнять все основные задачи в первой половине дня. А после обеда занимайтесь доработками и второстепенными делами.

8. У вас синдром хронической усталости

Если на работе вы никак не можете сосредоточиться, возвращаясь домой, сразу заваливаетесь на диван, а после ленивых выходных чувствуете себя разбитым, возможно, у вас синдром хронической усталости.

Другие симптомы этого состояния: апатия, агрессивность, плохой сон и забывчивость.

Синдром хронической усталости может возникнуть по двум причинам:

Физическое переутомление. Появляется, если вы постоянно выполняете тяжёлую физическую работу или изнуряете себя тренировками в спортзале. В таком случае в организме образуется недостаток актина и миозина — белков, отвечающих за сокращение мышц. Как результат, вы чувствуете постоянную слабость и не можете нормально работать.

Умственное переутомление. Возникает, если вы много думаете и редко занимаетесь физическими тренировками. Тогда в организме накапливается кортизол, а вы становитесь раздражительным и обессиленным.

Как стать продуктивнее

Вам нужен отдых! Сходите в отпуск или хотя бы возьмите отгул в пятницу, тогда сможете ничего не делать целых три дня подряд. Главное — во время выходных не работайте, иначе ничего не получится.

9. Вам не нравится то, что вы делаете

С этим сталкивался каждый. Ужасный и сложный отчёт, выматывающая тренировка в спортзале или генеральная уборка квартиры — эти задачи мы стараемся отложить напоследок, а потом забываем и просто не выполняем.

Как стать продуктивнее

Чтобы взяться за раздражающую задачу, можете попробовать два способа:

Найдите дело, которое не нравится вам ещё больше. Например, вы никак не можете закончить сложную книгу, которую вас попросили прочесть на работе. При этом вы ненавидите мыть посуду. Сначала избавьтесь от грязных тарелок, а потом приступайте к чтению: мозг будет воспринимать второе как приятное занятие.

Составьте список задач. Чтобы он вас мотивировал больше, запишите, за какое время вы должны справиться с каждым пунктом.

Например, «разобрать шкаф — 40 минут». Тогда вы не будете долго настраиваться и искать в себе силы, а просто возьмёте и выполните раздражающее дело.

Minval.az